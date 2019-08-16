Ruslar Türkiye'de para harcamıyor

İNTERFAKS ajansının Alfa-Bank verilerine dayanan haberine göre, Rusya vatandaşları yurt dışı tatillerinde en çok kıyafete ve ayakkabıya para harcıyor. Bu kategoride banka kartıyla yapılan alışverişlerin ortalama tutarı 13 bin 500 ruble, yani 207 dolar. Rus turistlerin yılın ilk yarısında yurt dışında banka kartları üzerinden harcadığı toplam para miktarı 65,5 milyar ruble oldu (1 miyar dolar). Rusya vatandaşları bu dönemde yurt dışında banka kartlarıyla en fazla (yüzde 30) kıyafete ve ayakkabıya para harcadı. Kafe ve restoranlarda yapılan ödemelerin oranı yüzde 13 (ortalama 2 bin ruble), gıda alışverişinin payı yüzde 10 (1700 ruble). İlk altı ayda yurt dışında kartla ödemelerin yüzde 9’luk kısmı da Duty Free mağazalarında yapıldı. Bu kategoride harcama ortalaması 5 bin 200 ruble. Alfa-Bank verilerine göre, Rus turistlerin yılın ilk yarısında en çok para harcadığı ülke 10,5 milyar ruble ile İtalya. İkinci sırada 6 milyar rublelik harcama ile Fransa var. Rusyalıların İspanya’da harcadığı para miktarı 5,6 milyar ruble. Harcama ortalamasının en yüksek olduğu destinasyon ise 78 bin ruble ile Maldivler. Fransız Polinezyası 32 bin ruble ile ikinci, Bahamalar 20 bin ruble ile üçüncü sırada.