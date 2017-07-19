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Ruslar rekora koşuyor

1 Ocak-17 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 1 milyon 676 bine yükseldi

Ruslar rekora koşuyor

1 Ocak-17 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 1 milyon 676 bine yükseldi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 22:23
Ruslar rekora koşuyor
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ANTALYA, bu yıl Rus turist akınına uğruyor. 2016'daki uçak düşürme hadisesi sonrasında Rus hükümetinin Türkiye'ye yönelik uyguladığı charter yasağı nedeniyle yok denecek kadar az sayıda Rus turist gelmişti. 2014 ve 2015 yıllarında Almanya ile birlikte kentin ağırladığı en çok turiste sahip Rusya'dan 2014 Ocak- Haziran döneminde 1 milyon 479 bin, 2015'in aynı döneminde ise 1 milyon 77 bin turist gelirken, 2016'daki bu dönemde ise 33 bin kişiye düşmüştü.
2015 RAKAMLARINI GEÇTİ
2016'daki bu sert düşüş kent turizminde hem ekonomik hem de istihdam açısından ciddi kayıplara yol açarken, 2016 Eylül'ünde kaldırılan yasağın ardından ise Rus pazarı kısa sürede yeniden eski günlerine dönmeye başladı. 2016 yılındaki yasak nedeniyle Türkiye'ye hasret kalan Ruslar, 2017 yılında uçakları doldurdu. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin verilerine göre 1 Ocak-17 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 1 milyon 676 bine yükseldi. Bu sayıyla Antalya, Rusya pazarında 2015 yılına göre yüzde 21 artış gösterdi.
YARALAR SARILIYOR
Rus pazarını neredeyse tamamen kaybeden, Avrupa pazarında da başta Almanya olmak üzere birçok ülkede ciddi kayıplar yaşadığı 2016'da Antalya, yılın toplamında 6.4 milyon turist ağırlamıştı. Bu yıl Almanya ve birçok Avrupa pazarında düşüşlerin devam ediyor olmasına rağmen, Rusya başta olmak üzere Ukrayna, İsrail, Ortadoğu ülkeleri ve diğer BDT ülkelerindeki artışlarla Antalya turizmi, 2016'nın yaralarını sarmaya başladı.
4.3 MİLYON KİŞİ GELDİ
Temmuz ayında, günlük Antalya Havalimanı'na inen turist sayısı ise 50 bin ile 67 bin kişi arasında değişiyor. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin verilerine göre 17 Temmuz itibariyle 2017 yılında kente gelen toplam turist sayısı 4 milyon 372 bin kişiye yükseldi. 2016'nın 1 Ocak-17 Temmuz tarihleri arasında gelen turist sayısı ise 3 milyon 200 kişiydi.

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Son Güncelleme: 19.07.2017 22:59
Anahtar Kelimeler:
AntalyaRus
Yorumlar
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Yunus 2017-07-20 00:35:04

Lütfen kabul edin. Rus turistin alanya ya bir faydası olmadığını kimse kapısından içeriye dahi sokmak istemiyor

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Celal ergul 2017-07-20 22:32:39

Herkes kendi işine geldigi gibi konusuyor. İşe yaramiyormuş. Biz ruslardan para kazaniyoruz. Ve tek gelir kaynagimiz.

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