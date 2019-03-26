Ruslar 'pasaportsuz' Türkiye seyahatini tartışıyor

RUS kamuoyu, kimlikle (pasaportsuz) Türkiye seyahatinin artılarını ve eksilerini tartışıyor. TürkRus.com'un Moskovski Komsomolets gazetesinden aktardığı habere göre uzmanlar, böyle durumda Rus turistin Kırım'dan vazgeçebileceğini belirtiyor.

LOMIDZE: ALTYAPI VE ZMAN GEREKİR

ATOR İcra Kurulu Başkanı Maya Lomidze, konunun belirli bir alt yapı ve süreç gerektirdiğine dikkat çekti. Uygulamanın bu yaz sezonuna yetişmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Lomidze, pasaportsuz seyahatin Türkiye'nin ziyaretçi sayısını arttırabileceğini ancak ne kadar artıracağı konusunda tahminde bulunmanın zor olduğunu kaydetti. Geçen yıl Türkiye’ye 5,5 milyon Rus turist giderken, Rusya’nın Karadeniz sahillerinde 15 milyon kişinin dinlendiğini belirten Lomidze, rekabette Rus destinasyonlarının Türkiye’ye üstün geleceğini savundu.

''RUSYA TÜRKİYE'YE TURİST KININ İTİRAZ ETMEZ''

Konunun ekonomik ve politik boyutuna dikkati çekerken, Siyasi analist Galina Dehtyar ise, Rusya’nın “Türk Akımı” doğalgaz boru hattı projesine büyük önem verdiğini, bunun karşılığında Türkiye’ye turist akınının artmasına itiraz etmeyeceğini savundu. Rusya’da iç turizmi geliştirme hedefi olsa da, Rusya’nın Türkiye’ye enerji ihracatıyla kıyasının mümkün olmadığını savunan Rus uzman, “Bu durumda Rus turistler için bizim yerli destinasyonlarla bir rekabet, yarış olursa bunun kazananı Türk sahilleri olur” dedi.

''TÜRKİYE'Yİ SEÇERLER''

Dahtyar, Türkiye’nin yeni uygulamadan kazançlı çıkacağını vurgularken, “Bizim vatandaşlarımız pasaportlarının süresinin ne zaman dolacağını takip etmiyor. Tatil gitmeye hazırlanırken pasaport süresinin dolduğunu fark ediyor. Vize isteyen hiç bir ülkeye gidemiyorlar. Bir de Rusya’da vatandaşların sadece yüzde 25-30’unun pasaportu var. Bu durumda tatile gitmek isteyen ama pasaportu olmayanlar yurtiçinde tatil yapmak zorunda kalıyor. Ama eğer önlerinde Kırım, Soçi ya da Türkiye’ye gitme seçenekleri olursa çoğu Türkiye’yi seçer” dedi. Böylece Rus yetkili, pasaportu olmayan yüzde 75’lik kitle içinde yurtdışı tatili isteyenlerin tek adresinin Türkiye olacağına vurgu yaptı.



''İŞE YARAMAZ ÇÜNKÜ...''

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin ise, Rus vatandaşları için kimlikle Türkiye’ye girişin turist akımında pek anlamı olmayacağını, Çünkü Rusya’dan çıkışın sadece yurtdışı pasaportuyla mümkün olduğunu bildirdi. Rus haber ajansı Ria Novosti’ye konuşan Barzıkin, “Bu hiçbir şekilde Rusya’dan Türkiye’ye turizm akımını etkilemeyecek, çünkü Rusya’dan çıkış her türlü yurtdışı pasaportu ile yapılıyor. Rusya’nın yasalarına göre Rusya sınırından giriş ve çıkışlarda kimlik kullanmak yasak. Türkler belki kendi ülkelerine Rus vatandaşlarını kimlik ile kabul edebilirler, fakat Türkiye’ye Rusya’dan kimlikle çıkış imkanı olmayacak” ifadesini kullandı.