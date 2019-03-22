Ruslar, internette en çok Türkiye tatillerini aradı

ATOR'a göre, ocak-şubat ayrlaırnda Rusya'daki Türkiye tatil aramalarının sayısı bir milyonu aştı. Bu sayı sıralamadaki ikinci ülke olan Mısır'a yönelik aramalardan üç kat daha fazla. Diğer yandan şubat ayında iki ülkedeki tatil aramaları da yüzde 10 artış gösterdi. Sıralamada üçüncü ülke Tayland, dördüncü ülke de Vietnam oldu. Ruslar ayrıca ocak ayına nazaran şubatta Gürcistan ve Dominik'te tatille daha fazla ilgilendi. Rusların ilgilendikleri diğer tatil noktaları da İtalya ve Tunus'tu. En çok aranan tatil şekli ise ‘her şey dahil' sistemi ile olan turlar.