Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Rus turizmi kan ağlıyor

TürkRus'ta yer alan habere göre, Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Rus tatil beldelerine düzenlenen turların yüzde 30'unun maliyetine satıldığını, tur paketi arzındaki toplam daralmanın ise yüzde 20'yi bulduğunu söylüyor

Rus turizmi kan ağlıyor

TürkRus'ta yer alan habere göre, Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Rus tatil beldelerine düzenlenen turların yüzde 30'unun maliyetine satıldığını, tur paketi arzındaki toplam daralmanın ise yüzde 20'yi bulduğunu söylüyor

19 Temmuz 2017 Çarşamba 22:54
Rus turizmi kan ağlıyor
banner404

DELFİN Genel Direktörü Sergey Romaşkin Rusya'daki tatil köylerine talebin yüzde 25 azaldığını belirtiyor. Romaşkin başlangıçta düşük talebi havaların kötü gitmesine bağladıklarını, ancak şu anda durumdan ekonomik etkenlerin sorumlu olduğunu düşündüklerini sözlerine ekliyor. Ülke içi turlara talebin azalması ve bunun sonucunda turizmcilerin fiyat kırmasını Türkiye'nin yeniden pazara girişine bağlayan turizmciler de var. Bir Rus turist için Rusya'da tatil yapmak Türkiye'de tatil yapmaktan daha maliyetli olabiliyor.
Tur şirketlerinin verilerine göre, şirketlerin toplam satışları içinde Rusya içi turların payı bu yıl yüzde 10'a kadar inmiş durumda. Ülke içi turlara olan ilgi 2014'ün ikinci yarısından itibaren artmaya başlamış, Türkiye yasağı ile zirve yapmış, ancak bu eğilim 2016 sonunda Türkiye kapılarının yeniden açılmasıyla tersine dönmüştü.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
TürkRusTurizmBaşkanı Maya LomidzeRus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Rusya'da artış yüzde 40'
'Rusya'da artış yüzde 40'
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim