Rus turizmi kan ağlıyor

DELFİN Genel Direktörü Sergey Romaşkin Rusya'daki tatil köylerine talebin yüzde 25 azaldığını belirtiyor. Romaşkin başlangıçta düşük talebi havaların kötü gitmesine bağladıklarını, ancak şu anda durumdan ekonomik etkenlerin sorumlu olduğunu düşündüklerini sözlerine ekliyor. Ülke içi turlara talebin azalması ve bunun sonucunda turizmcilerin fiyat kırmasını Türkiye'nin yeniden pazara girişine bağlayan turizmciler de var. Bir Rus turist için Rusya'da tatil yapmak Türkiye'de tatil yapmaktan daha maliyetli olabiliyor.

Tur şirketlerinin verilerine göre, şirketlerin toplam satışları içinde Rusya içi turların payı bu yıl yüzde 10'a kadar inmiş durumda. Ülke içi turlara olan ilgi 2014'ün ikinci yarısından itibaren artmaya başlamış, Türkiye yasağı ile zirve yapmış, ancak bu eğilim 2016 sonunda Türkiye kapılarının yeniden açılmasıyla tersine dönmüştü.

