Rus turizmcilerden Türkiye yorumu: Sıcak kek gibi satılıyor

RUSLARIN mayıs tatilindeki Türkiye talebi Rus turizmcilerin sosyal medya sayfası 'Seyahat Grubu'nda hararetli bir tatışmaya neden oldu.Sayfada mesaj paylaşan değişik bölgelerden seyahat acentesi temsilcileri mayıs tatili için kontenjanların dolduğu, tur operatörlerinin uçaklarında neredeyse hiç boş koltuk kalmadığı ve hatta bazı otellerin satışı urdurduğu belirtildi.

ANEX: BU İLK DEFA OLAN BİR ŞEY DEĞİL

Rus turizm medyasında yer alan habere göre, söz konusu bilgi tur operatörleri tarafından da doğrulansa da bir miktar abartıldığı kanaati hakim. Anex Tour Genel Müdürü Yana Muromova, ''Bazı tarihlerde charter uçaklarının yüzde 100 dolu olduğu doğru ancak bu ilk defa olmuyor. Mayıs tatili satışlarının büyük kısmı nisan ayında yapılır. Aynı zamanda yer bulmak da o kadar zor değil.'' dedi. Öte taraftan, Türkiye'de artan otel fiyatlarının Rusların talebini etkilemediği belirtiliyor. ''Hatta erken rezervasyon döneminin kapanıp fiyatların güncellenmesiyle birlikte satışlar daha görünür hale geldi.'' yorumu yapılıyor.

INTOUIRIST: SATIŞLAR TATMİNKAR DÜZEYDE

Thomas Cook Intourist Genel Müdürü Sergey Tolçin ise, mayıs ayı satışlarının tatminkar düzeyde olduğunu belirterek, ''Satış patlaması var'' diyemeyiz açıklamasında bulundu. Türkiye ile ilgili olarak sadece mayıs tatili içn değil, tüm mayıs için iyi bir göstergeye sahip olduklarını kaydeden Tolçin, ''Fiyatlar hala iyi durumda ve havalar da güzel.'' dedi.

FARKLI BİR GÖRÜŞ

Öte taraftan, ''Türkiye'ye dönük charter uçaklarındaki yüzde 100 doluluk sadece bazı bölgeler için geçerli. Türkiye'de stop çeken oteller ise sdece en iyi fiyat-kalite dengesine sahip olanlar.'' yorumu da yapılıyor.