Rus turistten 'ucuz Türkiye tatili'ne talep yok

RUSYA'DA Türkiye paket turları yüzde 20 civarında artmasına rağmen, piyasada ucuz paket tur tatillerine çok fazla talep olmadığı belirtildi. Rusya seyahat pazarında haziran haftasının ilk haftası çıkışlı her şey dahil otelde çift kişilik bir hafta tatilin 34 bin rubleye (520 dolar) bulunabildiğini yazan Rus turizm haber portalı TourDom, ancak ikinci veya üçüncü bantta bulunan ve genelde 3 yıldız olan bu tatillere talep olmadığını yazdı. Rus turistlerin Türkiye'de çoğunlukla 4 yıldızlı otellere rağbet gösterdiği belirtilen haberde, Türkiye'de artan otel fiyatlarının Rus turistin başka destinasyonlara kaymasına da neden olmadığının, hatta geçen yıla kıyasla. talepte bir miktar artış olduğunun altı çizildi. Rusya pazarında her şey dahil tatilde Türkiye'nin alternatifinin Rusya olduğu kaydedilen haberde, her şeye rağmen Yunanistan'ın Türkiye'den pahalı olduğuna dikkat çekildi.