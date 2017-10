Rus turistte yeni hedef 15 milyon

FORUMA katılan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, Türkiye ile Rusya arasında pasaportsuz seyahat, ruble ticareti ve turizmde taksitlendirilmesi halinde 5 milyonluk Rus turist sayısının 15 milyona çıkabileceğini söyledi. Ersoy’un bu görüşlere katılan Rusya Federal Turizm Ajansı (Rostourism) Toplumsal Forum Başkan Yardımcısı Sergey Markov ise Türkiye’de Rus turistler için ek sağlık hizmetleri oluşturulması gerektiğini söyledi.

Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile turizm şirketlerinin de desteklediği Türkiye-Rusya Medya Forumu Belek Turizm Bölgesi’ndeki bir otelde başladı. Antalya Tanıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman moderatörlüğünde gerçekleşen foruma yerli ve yabancı medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Türkiye- Rusya arasındaki turizm konusunda ikili ilişkilerin güçlenmesi ve geleceğine dair konular ele alındığı Forumda konuşan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, iki ülke arasında vize sorununun çözülmesi, pasaportsuz seyahat imkanının tanınmasına yönelik adımların atılması ve yine her iki ülke arasındaki turizm trafiğinin dengede olması gerektiğine değindi. Rusya Federal Turizm Ajansı (Rostourism) Toplumsal Forum Başkan Yardımcısı Sergey Markov ise, Ersoy’un bu görüşlerine katıldığını ancak Türkiye’nin güvenlik ve Rus turistlere yönelik ek sağlık hizmetleri konusunda adımlar atması gerektiğini söyledi.

“İyiyi ve kötüyü ayırt etme şansımız oldu”

Son iki sene içerisinde Türkiye ve Rusya arasında çok hızlı değişimler yaşandığına dikkat çeken Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, bu hızdan her iki tarafından da değişimler yaşadığına dikkat çekti. Türk turizminde 2016’ya kadar çok iyi bir büyüme trendi yaşandığını hatırlatan Ersoy, 2016 yılı sonrası yaşanan turizm frenlemesiyle birlikte iyi ve kötüyü ayırt etme şanslarının olduğunu söyledi. Kötü dönem sonrası Rusya ve Türkiye’ nin birbirine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Ersoy, “Her iki ülkede kendine ne kadar ihtiyacı var, birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu bir kere daha test etti ve gördü. 2017’ye bunun yansıması, 2015’ten daha büyük oldu. 2015 yılında yaklaşık 4 milyon turist gelmiş, 2017’de 4 milyon 600 bin ama bana göre 5 milyonu göreceğiz gibi geliyor” dedi.

"Adımlar karşılıklı atılmalı"

Mevcut ilişkinin sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için iki ülke arasında turist seyahatlerinin eşit olması gerektiğini söyleyen Ersoy, "Her adımın karşılıklı atılması gerekiyor. Türkiye ile Rusya arasındaki turizm trafiğini karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz ki; Rusya’dan Türkiye gelen her 100 turiste karşılık, Türkiye’den Rusya’ya 20-25 tane turist gidiyor. Bu sayının dengelenmesi gerekiyor. Türkiye’den Rusya’ya giden turist sayısını 2-3 kat yükseltmemiz lazım. Eğer bu giden gelen trafiği karşılıklı olursa, her iki ülkede ileri dönemlerde yaşanacak krizlerde ilk başta dokunacak sektörleri bu olmayacak, ilk başta korumak isteyecekleri sektör turizm sektörü olacak. Bunun da tek yolu karşılıklı olarak trafiği arttırmak, tek yönlü değil” diye konuştu.

“Tarifeli uçuşa geçilmesi lazım”

Rusya ile olan vize problemine de değinen Ersoy, şunları söyledi: “Öncelikle bu vizenin kaldırılması gerekiyor. Bir ara kaldırılmıştı ve çok güzel artışlar yaşanmıştı. Tekrar yaşanan politik gelişmelerinin ardından vize sorunu yaşandı. Turizm trafiğinin kalıcı bir şekilde artışa devam etmesi için iki ülke arasındaki taşımacılığın charter taşımacılığından tarifeli uçuşlara yönlendirilmesi gerekiyor. Çünkü tarifeli uçuşlar, pazardaki tüm oyunculara büyük küçük ayırt etmeden eşit bir rekabet hakkı veren bir uçuş düzenidir” ifadelerini kaydetti.

“Rusya’ya direk uçuşlar artıyor”

Rusya pazarında en hızlı ve en çok büyüyen hava yollarının kendileri olduğunu belirten Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2018 planlamamızda haftada 120’den fazla sefer, Antalya ve Dalaman üzerinden 15 noktaya tarifeli uçuşlar gerçekleştireceğiz. Şuanda 5 noktaya İstanbul’dan uçuyoruz. Bunarın sayısını 8’e çıkaracağız ve İstanbul’dan Rusya’daki 8 noktaya haftada 42 direk uçuş gerçekleştireceğiz. Havalimanlarında fırsat eşitliğinin sayılması gerekiyor. Havalimanı vergilerinin aynı oranlara düşürülmesi gerekiyor ki rekabette aynı ortamlar oluşturulsun. En önemlisi şuanda gündemde olan Türkiye ile Ukrayna ve Gürcistan arasında pasaportsuz seyahat başladı. Aynı uygulama vizeden sonra Rusya ile gerçekleşirse, bu olay iki ülke arasındaki trafiği en az yüzde 30-40 oranında arttıracaktır”

“Rus turist sayısı 5 milyondan 15 milyona çıkar”

Son olarak Türkiye’nin Rusya ile ruble ticaretine geçmesi gerektiğini belirten Ersoy, “Türkiye, Rusya’dan ağırlıklı olarak doğalgaz ve petrol ürünleri alıyor. Bunun belirli bir bölümü ruble ile yapılabilir. Merkez bankaları isterse bunu ayarlayabilir. Türkiye’den de aynı oranda ihracat, turizmi de bu ihracatın içerisine koyarsak ruble karşılığı yapılabilir. O zaman Rusya vatandaşı Türkiye’de seyahat yapacağı zaman ruble karşılığı bir bütçe ayırması gerekecek, hatta ve hatta iki ülke arasında kimsenin dikkat etmediği çok önemli bir faktör var, Rusya’nın en büyük bankası Siber Bank, Türkiye’deki büyük bankalardan birisi olan Denizbank’ın sahibi. İki ülke arasındaki ticarette Türkiye’de Denizbank’ın çok alışık olduğu ve kullandığı taksitle ödeme imkanları Rusya’ya da getirebilir. Sektör olarak da bu turizmde uygulanabilir. Türkiye’de iç turizmde bu uygulandığında biliyorsunuz yüzde 300 büyüme sağlandı. Bu rahatlıkla 3 misli kat artması bile, 2 misline çıkartabilir. Yani sonuç olarak pasaportsuz seyahati başlatabilirsek, ruble ile ticareti başlatabilirsek, Türkiye’de turizmde taksitlendirmeyi başlatabilirsek 5 milyon rakamı 15 milyona çıkar, Türkiye’den Rusya’ya giden turist trafiği de 15 milyon olmasa bile kısa sürede 7-8 milyonlara ulaşır”

“Rus dili bilmeyen personel olmasın”

Yine panelde konuşan Rusya Federal Turizm Ajansı (Rostourism) Toplumsal Forum Başkan Yardımcısı Sergey Markov ise Ersoy’un değerlendirmelerinin tümüne katıldığını ancak Rus turistlerin Türkiye’de ek sağlık hizmetleri ve dil konusunda sıkıntı yaşadığını anlattı. Kriz sonrası Rus turistlerin uzun bir müddet Türkiye özlemi duyduğunu belirten Markov, Vladamir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikili ilişkisi ve Rus turistlerin Türkiye özleminin, mevcut yükselişte önemli bir etken olduğuna işaret etti. Rus turistlerin yoğun olarak geldiği otellerde dil konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktaran Markov, “Özellikle Rus turistlerin yüzde 50’sinden fazla geldiği otellerde Rusça konuşmayanın personelin olmaması gerekiyor. Rusça bilmeyen personeli barındırmamanız lazım. Ben burada odamı bulamadım. Rus dilene olan özen artmalı. Her yerde olması gerekmiyor ama yüzde 50’nin üzerinde olan yerlerde Rus dili öne çıkmalı diye düşünüyorum” dedi.

Ek sağlık hizmeti isteği

Rus turistlerin Türkiye’de servis, kalite ve doğa yönünden çok memnun olduğunu ifade eden Markov, tek sıkıntılarının ek sağlık hizmetleri yönünde olduğunu dile getirdi. Markov, “Bizim turistlerimiz ülkelerinde hep ek sağlık hizmetlerini alışmışlardır, bu tür yerlere geldiklerinde içki sevdiklerini biliyoruz, hem içki içip hem sağlık hizmet almak istediklerini biliyoruz ve bu önlemleri almak lazım. Öyle sanıyorum ki sıradan bir formatta herhangi bir tıbbi merkez, tek başına yeterli değil. Bizim otellerin içerisinde küçük merkezler oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.