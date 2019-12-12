Rus turistlerden Türkiye'ye güzel haber! En yetkili kurum açıkladı
2020 yılında yürürlüğe girecek olan konaklama vergisi nedeniyle Rus turistlerin Türkiye talebinin olumsuz yönde etkilenmeyeceği duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, "Deneyimlerimiz gösteriyor ki Rus turistlerin Türkiye'de tatil yapmaya yönelik talepleri etkilenmeyecek" dedi.
RUSYA Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye'de 2020'de yürürlüğe girecek "konaklama vergisi" nedeniyle, Rus turistlerin Türkiye talebinin etkilenmesinin beklenmediğini söyledi.
"YÜZDE 14'LÜK BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ"
Lomidze, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de turizm ürünlerinin fiyatının, yürürlüğe girecek konaklama vergisi nedeniyle 2020 yazında artmasının beklendiğini belirtti.Türkiye'deki tatil ürünleri fiyatlarının 2019'da da önceki yıla kıyasla arttığına işaret eden Lomidze, "Bazı oteller fiyatlarını yüzde 30 artırmıştı. Bu durum, Rus turistlerin Türkiye talebinin düşeceği endişesini yaratmıştı ancak yıl sonu itibarıyla yüzde 14'lük bir artış gerçekleşti." dedi.
"RUS TURİSTLERİN TÜRKİYE'DE TATİL YAPMA TALEPLERİ ETKİLENMEYECEK"
Lomidze, fiyatların artmasına rağmen Rus turistlerin Türkiye'ye ilgisinin devam etmesini beklediklerine işaret ederek, "Deneyimlerimiz gösteriyor ki Rus turistlerin Türkiye'de tatil yapmaya yönelik talepleri etkilenmeyecek" diye konuştu.
BELİRLİ ÜRÜNLER KONAKLAMA VERGİSİ'NE TABİ OLACAK
Türkiye'de yürürlüğe giren yeni vergi düzenlemesine göre, otel, motel ve benzeri konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan belirli ürünler "konaklama vergisi"ne tabi olacak.
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