'Rus turistler Türkiye yerine Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek'

RUSYA ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kazan’da düzenlenen hükümetler arası komisyon toplantısında karşılıklı olarak vizelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı imzaladılar. Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi üyesi ülkelerin ve Schengen Bölgesi üyesi ülkelerin vatandaşları vize olmaksızın Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat edebiliyorlardı.

Rus haber ajansı Ria Novosti’de yer alan habere göre, iki ülkenin ticaret, ekonomi ve teknik işbirliği komisyon toplantısı Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’un başkanlığında gerçekleşti. Turizmin geliştirilmesinde önemli bir engel olan vize uygulamasının bazı ülkelerle kalkması özellikle turizm acentelerini sevindirdi.

''TURİST AKIŞININ HIZLANMASINA ELVERİŞLİ KOŞULLAR SAĞLAYACAK''

Manturov, vizelerin kaldırılmasının iş hareketliliği ve iki ülke arasındaki turist akışının artması için ek elverişli koşullar oluşturacağını bildirdi.

750 BİN RUS BAE'YE GİTTİ, 2.3 MİLYAR DOLAR HARCADI

Manturov, 2017 yılında Rusya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden turist hacminin yüzde 50 arttığını ve 750 binden fazla Rus turistin Birleşik Arap Emirlikleri’nin ekonomisine 2 milyar 300 milyon dolar katkı sağladığını ifade etti. Bakan, anlaşmanın imzalanmasının ardından Rusya’nın turist hacminin artmasını ümit ettiğini belirtti.



''VİZEYE ZATEN PARA ÖDEMİYORDUK''



Öte taraftan turizm profesyonelleri, imzalanan dökümanın Rusların BAE'ye girişiyle ilgili yeni bir şey getirmediği görüşünde. Yapılan değerlendirmelerde, zaten 2017 yılında bu yana Rusların vize parası ödemeden BAE'ye gidebildiği belirtiliyor.

Rusya ile vizenin kalkması durumunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin kısa süre içinde milyonlarca turist ağırlayacağı belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 16:44