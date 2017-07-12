Rus turistler, 16 saat Antalya Havalimanı'nda beklediler

RUSYA'DAN değişik destinasyonlara yapılan charter uçuşlarında büyük aksamalar ve mağduriyetler yaşanıyor. Tatilini satın alan Rusya Federasyonu vatandaşları, bazen saatlerce, bazen de gün boyu havalimanlarında uçak bekliyor. Bazen de uçuş ya tamamen iptal ediliyor, ya da birkaç gün sonraya erteleniyor.

EN BÜYÜK SORUN VIM AVIA'DA YAŞANDI

Rusya'daki charter uçuşlarında en büyük sorun Vim Avia'da yaşansa da, başka hava yolu şirketleri de benzer durumlarla karşı karşıya kalıyor. Kapasitesinin üzerinde charter anlaşması yapan ve taahhütlerini yerine getiremeyem Vim Avia, binlerce müşterinin havalimanlarında beklemesine, tatilini ertelemesine ya da iptal etmesine neden olmuştu.

200 YOLCUSU BULUNAN ANTALYA UÇAĞI 16 SAAT GECİKMELİ GİTTİ

Rus basınında yer alan haberlere göre, Royal Flight'ın bzı uçuşlarında da büyük gecikmeler yaşandı. İddialara göre, 06.10'da Novosibirsk Tolmachevo Havalimanı'na inmesi beklenen Antalya uçağının iniş saati önce 19.05, daha sonra da 22.05 olarak deiştirildi. 200 yolcusu bulunan uçak, toplamda 16 saat rötarlı olarak havalimanına inebildi.

''RUS TURİST OTELE DÖNMEDİ, 16 SAAT HAVALİMANINDA BEKLEDİ

Uçakta bulunan yolculardan biri, ''6 aylık çocuğumla birlikte uçuyorum. Bekleme 8 saati aşınca bize bir şişe su verdiler. 14 saati aşınca da burger ikram edildi. Herkes bekleme alanındaydı. Daha sonra bazı Türk görevliler geldi ve bizi otele yerleştirmeyi teklif etti. Birkaç aile bunu kabul etti ve biletlerini yırtıp görevlilere teslim ettiler. Bu aileler pasaport kontrolüne sokulmadan alandan götürüldü. Diğerleri ise korktuğu için tekrar otele dönmedi.'' şeklinde gazetelere demeç verdi.

Antalya'dan 16 saat rötarlı gelen uçağın, Novosibirsk kalkışlı diğer seferi de yine 16 saat gecikemli olarak yapılabildi.

ROYAL FLIGHT'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Royal Flight, söz konusu gecikmenin bir arıza nedeniyle yaşandığını belirtti. Şirketin bu nedenle Antalya-Novosibirsk uçuşu için yeni uçak gönderdği belirtilen açıklamada, ''Novosibirsk'teki yolcuların bazıları otellerde konaklatıldı. Bazıları evlerine gitmeyi, bazıları ise havalimanında beklemeyi tercih etti. Antalya'da da yolcuları otellere götürmek istedik ama bu konuda bazı güçlüklerle karşılaştık. Bazı, yolcular bazı nedenlerden dolayı havalimanından çıkıp otele gitmeyi reddetti. Nedenini bilemiyoruz. Belki de kişisel korkularından dolayı.'' dedi.

AZUR AIR'IN VİETNAM-MOSKOVA UÇUŞU DA BİR GÜN GECİKTİ

Rus basınında yer alan haberlere göre, benzer bir gecikme de Azur Air'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tayland-Moskova uçuşunu yapan Azur Air uçağı yaklaşık bir günlük bir gecikmeyle turistleri ülkelerine getirebildi.

''VIM AVIA SORUNU BÜYÜK ORANDA ÇÖZÜLDÜ''

Rus'yadaki tur operatörleri, Vim Avia uçuşlarının büyük oranda normale döndüğünü belirtiyor. şirketin uçuşlarında hala 2-3 saatlik gecikmeler yaşandığı belirtilirken, ilk dönemdeki kaosun ortadan kalktığı ifade edildi. Diğer hava yollarındaki gecikme veya uçuş ertelemelerinin ise büyük oranda teknik arızalardan kaynaklandığı kaydedildi.