Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Rus turistler, 16 saat Antalya Havalimanı'nda beklediler

Rusya'dan tatile gitmek için yola düşen turistler, bazen günleri bulan uçak gecikmeleri ve uçuş iptalleri nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Vim Avia kaynaklı problemler önemli ölçüde çözülse de, kimi hava yollarının uçuşlarında zaman zaman 20 saate varan gecikmeler yaşanıyor

Rus turistler, 16 saat Antalya Havalimanı'nda beklediler

Rusya'dan tatile gitmek için yola düşen turistler, bazen günleri bulan uçak gecikmeleri ve uçuş iptalleri nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Vim Avia kaynaklı problemler önemli ölçüde çözülse de, kimi hava yollarının uçuşlarında zaman zaman 20 saate varan gecikmeler yaşanıyor

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:42
Rus turistler, 16 saat Antalya Havalimanı'nda beklediler
banner404

RUSYA'DAN değişik destinasyonlara yapılan charter uçuşlarında büyük aksamalar ve mağduriyetler yaşanıyor. Tatilini satın alan Rusya Federasyonu vatandaşları, bazen saatlerce, bazen de gün boyu havalimanlarında uçak bekliyor. Bazen de uçuş ya tamamen iptal ediliyor, ya da birkaç gün sonraya erteleniyor.

EN BÜYÜK SORUN VIM AVIA'DA YAŞANDI

Rusya'daki charter uçuşlarında en büyük sorun Vim Avia'da yaşansa da, başka hava yolu şirketleri de benzer durumlarla karşı karşıya kalıyor. Kapasitesinin üzerinde charter anlaşması yapan ve taahhütlerini yerine getiremeyem Vim Avia, binlerce müşterinin havalimanlarında beklemesine, tatilini ertelemesine ya da iptal etmesine neden olmuştu.

200 YOLCUSU BULUNAN ANTALYA UÇAĞI 16 SAAT GECİKMELİ GİTTİ

Rus basınında yer alan haberlere göre, Royal Flight'ın bzı uçuşlarında da büyük gecikmeler yaşandı. İddialara göre, 06.10'da Novosibirsk Tolmachevo Havalimanı'na inmesi beklenen Antalya uçağının iniş saati önce 19.05, daha sonra da 22.05 olarak deiştirildi. 200 yolcusu bulunan uçak, toplamda 16 saat rötarlı olarak havalimanına inebildi.

''RUS TURİST OTELE DÖNMEDİ, 16 SAAT HAVALİMANINDA BEKLEDİ

Uçakta bulunan yolculardan biri, ''6 aylık çocuğumla birlikte uçuyorum. Bekleme 8 saati aşınca bize bir şişe su verdiler. 14 saati aşınca da burger ikram edildi. Herkes bekleme alanındaydı. Daha sonra bazı Türk görevliler geldi ve bizi otele yerleştirmeyi teklif etti. Birkaç aile bunu kabul etti ve biletlerini yırtıp görevlilere teslim ettiler. Bu aileler pasaport kontrolüne sokulmadan alandan götürüldü. Diğerleri ise korktuğu için tekrar otele dönmedi.'' şeklinde gazetelere demeç verdi.

Antalya'dan 16 saat rötarlı gelen uçağın, Novosibirsk kalkışlı diğer seferi de yine 16 saat gecikemli olarak yapılabildi. 

ROYAL FLIGHT'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Royal Flight, söz konusu gecikmenin bir arıza nedeniyle yaşandığını belirtti. Şirketin bu nedenle Antalya-Novosibirsk uçuşu için yeni uçak gönderdği belirtilen açıklamada, ''Novosibirsk'teki yolcuların bazıları otellerde konaklatıldı. Bazıları evlerine gitmeyi, bazıları ise havalimanında beklemeyi tercih etti. Antalya'da da yolcuları otellere götürmek istedik ama bu konuda bazı güçlüklerle karşılaştık. Bazı, yolcular bazı nedenlerden dolayı havalimanından çıkıp otele gitmeyi reddetti. Nedenini bilemiyoruz. Belki de kişisel korkularından dolayı.'' dedi.

AZUR AIR'IN VİETNAM-MOSKOVA UÇUŞU DA BİR GÜN GECİKTİ

Rus basınında yer alan haberlere göre, benzer bir gecikme de Azur Air'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tayland-Moskova uçuşunu yapan Azur Air uçağı yaklaşık bir günlük bir gecikmeyle turistleri ülkelerine getirebildi. 

''VIM AVIA SORUNU BÜYÜK ORANDA ÇÖZÜLDÜ''

Rus'yadaki tur operatörleri, Vim Avia uçuşlarının büyük oranda normale döndüğünü belirtiyor. şirketin uçuşlarında hala 2-3 saatlik gecikmeler yaşandığı belirtilirken, ilk dönemdeki kaosun ortadan kalktığı ifade edildi. Diğer hava yollarındaki gecikme veya uçuş ertelemelerinin ise büyük oranda teknik arızalardan kaynaklandığı kaydedildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 12.07.2017 09:52
Anahtar Kelimeler:
Vim AviaNovosibirskRusya FederasyonuUçakAntalyaRus TuristTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Rusya'da artış yüzde 40'
'Rusya'da artış yüzde 40'
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim