Rus turistin Türkiye’de şikayet ettiği 10 eksik

OneTwoTrip, Rus turistlerin en çok şikayet ettiği 10 temel eksiği belirledi. Bunun için 2018 başlarından bu yana Türkiye'ye tur paketi alan veya kendi imkanlarıyla giden turistlerin yorumları incelendi

Rus turistin Türkiye’de şikayet ettiği 10 eksik
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RUS OneTwoTrip seyahat organizasyonu sitesinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre Ruslar, Türk otellerinin en büyük noksanın şezlong yetersizliği ile monoton yemekler olduğu görüşündeler.

Sputnik'in aktardığı araştırmaya göre listenin başında ‘şezlong yetersizliği' sorunu bulunuyor. Bazı turistler, kahvaltıdan önce şezlongları işgal etmek zorunda kaldığından şikayetçiyken diğerleri, böyle yapanları şikayet ediyor. Rus turistlere göre 'tüm şezlonglar sabahtan dolu, üzerinde havlular duruyor, oysa bu havluların sahipleri çok sonra geliyor' ve bu davranış, diğer müşterileri otelin imkanlarından yararlanmaktan alıkoyuyor.

Yemeklerin monotonluğundan da şikayetçiler

En büyük ikinci sorun ise, yemeklerin monotonluğu oldu. Bazı müşteriler, tatilin 3 ve 4. gününde aynı yemek yemekten bıkmaya başlıyor.

Sıkıcı animasyon en büyük üçüncü noksan olarak gösterildi. Turistler, otellerdeki çocuk kulüpleri, spor etkinlikler ve sıkıcı akşam programlarıyla ilgili olumsuz yorumlarda bulunuyor.

Kaynak:Turizm Aktüel

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