Rus turist yılbaşı tatilinde nereye gidecek?

ONE Two Trip tur operatörü, yeni yıl tatili için en ucuz turların listesini oluşturdu. Tur operatörü araştırmasında Rusya’dan gidiş dönüş uçak bileti dahil bir haftalık iki kişilik yeni yıl tatili için en ucuz tur paketi Bulgaristan, Türkiye’ye ise bireysel seyahatlerin tur paketinden daha ucuza mal olduğunu açıkladı.

One Two Trip analistleri, yeni yıl tatili için ne kadar para harcanması gerektiğini tespit etmek için 29 Aralık’ta Moskova’dan gidiş ve 5 Ocak’ta geri dönüş bileti dahil en düşük fiyatlı paket turlarını hesapladılar. Aynı zamanda turistlerin kış sezonunda en çok ilgi gösterdikleri 50 istikamete bireysel tatil fiyatlarını araştırdılar.

Yeni yıl tatili için en ucuz seçenek Bulgaristan

Haberrus'ta yer alan araştırma sonucuna göre, yeni yıl tatili için en ucuz seçenek Bulgaristan oldu. Bu ülkede iki kişilik bir haftalık tatil 32 Bin 400 Ruble fiyatında. İkinci sırada 48 Bin 690 Ruble ile Riga yer alıyor. Ardından 49 Bin 400 Ruble ile Polonya geliyor.

OneTwoTrip, bireysel seyahatlerin hesaplanmasında iki kişilik en düşük uçak fiyatları ve fiyatlarının dikkate alındığını belirtti.

En uygun istikametler listesinde Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkeler de yer aldı. Analistler şu anda Türkiye ve Kıbrıs’a bireysel seyahatlerin turlara göre daha ucuz olduğuna dikkat çektiler.