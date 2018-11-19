Rus turist azalacak mı?

RUS seyahat acenteleri ağlarındaki fiyatlara göre, bu yılın mart ayında 81 bin ruble olan ortalama Türkiye tatili fiyatı gelecek yılın mart ayında 117 bin ruble olacak.

'BU YIL TÜRKİYE YÜZDE 20-25 DAHA PAHALI’

Türk otelcilerin fiyatları artırdığı Rus tur operatörleri tarafından da teyit edildi. Intourist İcra Direktörü Sergey Tolcihin, bu yıl Türkiye tatilinin yüzde 20-25 daha pahalı olacağını açıkladı. Tolcihin, “İyi talebi gören otelciler fiyatlarını yüzde 10-15 yükseltti. Yakıt fiyatlarının 1.5 kat artması, her biletin 50 dolar daha pahalı hale gelmesine neden oldu. Dahası, rubledeki değer kaybı ise hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘TUR OPERATÖRLERİ BUNU HESABA KATIYOR’

Rus seyahat uzmanları ise, fiyatlardaki artışın doğal olarak Türkiye'ye giden Rus turist sayısını düşüreceğini belirtiyor. TourDom'a konuşan uzmanlar, “Özellikle erken rezervasyon indirim oranları giderek daha düşük hale gelecek. Şu anda çok sayıda tur operatörü, bunu hesaba katarak 2019 programını oluşturuyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak seyahat acenteleri ise farklı görüşlere sahip. Bazı acenteler, fiyat artışının çok fazla şeyi değiştirmeyeceğini, çünkü her zaman fiyata bakmayan bir turist kitlesi olduğunu söylerken, bir kısmı ise satışların düşmesi ile birlikte komisyonların da düşeceğini, çünkü satış arttıkça komisyonun da arttığını ifade ediyor.

