Rus tur operatörü listeledi: İlk 5'te Antalya yok

DEĞERLENDİRMEDE ilk sırada Maldivler yer aldı. Buna göre Ruslar, 8 milyon 400 bin Ruble’ye, iki turist iki hafta boyunca Maldivler’deki beş yıldızlı bir otelde “All inclusive” şekilde dinlenecek. Uçuş için ayrıca ödeme yapmak gerekiyor.

İkinci sırada ise Tayland yer aldı. Phuket’teki beş yıldızlı bir otelde iki hafta kalmak için iki Rus turist 5 milyon 200 bin ruble ödedi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), pahalı turlar sıralamasında üçüncü oldu. İki yetişkin ve üç çocuk, Business Class’ta Moskova’dan Abu Dabi’ye uçacak ve iki hafta boyunca beş yıldızlı Delux otelde 3 milyon 300 bin ruble harcayacak. Aynı zamanda, Mauritius’ta tatil yapmak için bir aile (iki yetişkin ve iki çocuk) tarafından yaklaşık 2 milyon 600 bin ruble ödendi. En pahalı beş yeni yıl tatili arasında son sırada Bali Adası yer aldı. Turun maliyeti 2 milyon 100 bin ruble. Rusların en pahalı beş yeni yıl tatili arasında Antalya bulunmuyor.