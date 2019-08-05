Rus operatör tarihinin en büyük Antalya kış programını hazırladı

RUSYA'nın önde gelen tur operatörlerinden Intourist, kış sezonunda Antalya'ya yapacağı uçuş programında büyük artışa gitti. Şirket, kış sezonunda Rusya'nın 10 kentinden Antalya'ya uçuş düzenleyecek. Büyük kapasite artışının, paket tur fiyatlarını da düşürebileceği belirtiliyor.

Geçen yıl yakaladığı başarıyı geniş bir charter programına dönüştürdü

Geçtiğimiz kış sezonunda Antalya'ya blok koltuklar alarak operasyon yapan Intourist, Antalya kış operasyonlarında yakaladığı başarıyı, geniş bir charter programı oluşturarak daha da ileri taşımayı hedefliyor. Intourist'in kış sezonu için oluşturduğu charter programı hem coğrafi olarak daha büyük bir alanı kapsıyor hem de çok daha büyük kapasiteye denk geliyor.

İşte uçacağı şehirler

Intourist'in 2019 yılının ekim ayı ile 2020'nin nisan ayları arasında Antalya'ya uçuş yapacağı şehirler ise Moskova, Yekaterinburg, Krasnodar, Nijniy Novgorod, Ufa, Tyumen, Çelyabinsk, Samara, Voronej ve Kazan olarak açıklandı. Şirketin uçuşları ise, Nord Avia ve Red Wings hava yol şirketlerine ait uçaklarla yapılacak. Şirketin düzenleyeceği Antalya uçuşlarının sayıları ve hareket saatleri de kısa süre içinde şirketin web sitesinde açıklanacak.



Tarihindeki en büyük Antalya kış programı

Intourist'in hazırladığı 2019-20 Antalya kış programının, şiketin trihindeki en büyük Antalya kış programı olduğu ve 110 bin koltuğun planlandığı öğrenildi.