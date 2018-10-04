Rus Natalie Tours'a hileli iflas davası

Temmuz ayında iflas eden Rusya'nın eski ve büyük tur operatörlerinden Natalie Tours hakkında hileli iflas yoluyla dolandırıcılık davası açıldı

Rus Natalie Tours'a hileli iflas davası
banner404

GEÇTİĞİMİZ aylarda iflas eden Rusya'nın büyük ve eski tur operatörlerinden Natalie Tours hakkında hileli iflas yoluyla dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldığı bildirildi.

Savcı, Natalie Tours yöneticileri hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istiyor.

Rus İçişleri Bakanlığı, Natalie Tours ile ilgili yaptığı  incelemelerde, şirket  kasasındaki paraların  üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı , bir bölümünün de yurt dışına çıkarıldığının saptandığını bildirdi. Bunun üzerine şirketin yöneticileri hakkında dolandırıcılık davası açıldı.

Savcılık, Natalie Tours'un mağdur ettiği 5.293 kişiden alınan paranın karşılığında hizmet sağlanmadığı ve paraların da geri ödenmediğini saptadı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Manisa'da TGF istişaresi
Manisa'da TGF istişaresi
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479