Rus Natalie Tours'a hileli iflas davası

GEÇTİĞİMİZ aylarda iflas eden Rusya'nın büyük ve eski tur operatörlerinden Natalie Tours hakkında hileli iflas yoluyla dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldığı bildirildi.

Savcı, Natalie Tours yöneticileri hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istiyor.

Rus İçişleri Bakanlığı, Natalie Tours ile ilgili yaptığı incelemelerde, şirket kasasındaki paraların üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı , bir bölümünün de yurt dışına çıkarıldığının saptandığını bildirdi. Bunun üzerine şirketin yöneticileri hakkında dolandırıcılık davası açıldı.

Savcılık, Natalie Tours'un mağdur ettiği 5.293 kişiden alınan paranın karşılığında hizmet sağlanmadığı ve paraların da geri ödenmediğini saptadı.