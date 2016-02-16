Rus komplosu

ALMANYA'DA Rus kontrolü altında olduğu bildirilen bazı basın-yayın organlarının yaydığı haber, turizmciyi şok etti. Bir TV kanalı ile epochtimes.de adresli internet sitesinden yayılan ve kısa sürede Almanya'da en çok konuşulan konular arasında yer alan yalan haberde "Rusya, Türkiye ile savaşacağını açıkladı ve Türkiye'deki vatandaşlarına 'Hemen orayı terk edin' çağrısı yaptı" ifadeleri yer alıyor. Bu yalan haber, Almanya'da sosyal medya üzerinde de kısa sürede yayıldı. Turizmciye göre bu durum, rezervasyon döneminde Türk turizmine büyük bir darbe vuracak.
'BU BİR KARA PROPAGANDA'
Alman vatandaşı olan Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Üyesi Martina Yaman, "Bu haberler Almanca yapıldı. Bir Rus arkadaşımın araştırmasına göre, Rus kanallarında böyle bir haber yer almadı. Bu haber sadece Rus kontrolü altında olan Almanca bir propaganda kanalında yayınlandı. Böyle haberler Almanları korkutmak için yapılıyor. Türkiye ve Rusya arasında yaşanan gerilimden sonra, Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya yönelen Türk turizmcileri daha da zor durumda bırakmak için yapılan asılsız haberler. Avrupalılar korksunlar, Türkiye’ye tatil için gelmesinler diye yapıyorlar. Bu yönde yayınlar yapan basın-yayın organları arasında Sputnik News, Russia Today Almanca ve epochtimes.de'yi sayabilirim. Bu Almanca yayınlar da Rus kontrolü altındaki yayınlar. Bu haberlere maalesef bir çok Alman inanmış durumda" dedi.
'TAMAMEN YALAN BİR HABER'
Alanya Rus Dili Konuşanlar İşbirliği ve Dayanışma Derneği (ARDİD) Başkanı Anjelika Anzhela ise "Bu haberler tamamen yalan. Bu yalan haberlerin amacı Almanları korkutmak ve Türkiye'den uzaklaştırmak" diye konuştu.
'ALMANLAR KOLAY KANMAZLAR'
Türk-Alman Dostluk Derneği (HÜR-TÜRK) Başkanı Fahri Yiğit ise "Almanların bu asılsız Rus yayınlarına kanacaklarını düşünmüyorum. Almanlar ve Avrupalılar, Rusların ne olduğunu çok iyi bilirler. Almanlara buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Rusların yaptığı bu yalan haberlere itibar etmesinler, endişelenmeden ülkemize ve Alanya'ya tatile gelsinler" şeklinde konuştu.
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Son Güncelleme: 16.02.2016 01:15