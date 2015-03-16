'Rus ilgisi sürüyor'

- Erkan UYSAL

ALANYA Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, inşaat sektöründe Rus pazarında bir düşüş yaşanmadığını söyledi. Alanya'nın Türkiye ile kıyaslandığında bir avantaja sahip olduğunu belirten Küçüker, "Alanya bir turizm bölgesi ve yabancıya satış opsiyonu var. Diğer şehirlerde genelde krediyle satışlar oluyor. Bizim piyasamızda daha çok yabancıya dönük, yerliye olan satışlarda da kredi miktarı daha az olan satışlar gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sektörün bir şansı var. İnşaat sektörü şu an temposunun biraz daha yavaşladığı aylarını yaşıyor. Önümüzdeki aylarda inşaat sektörü hızlanacak. Mart sonunda ve nisan başında yabancılar tatile gelecek. Yabancıların gelmesiyle sektör biraz daha hız kazanacaktır. İnşaat sektörü alternatif ve müşteri portföyünün olacağı bölgelere yönelmiş durumda. Orta Doğu ve Arap pazarı dediğimiz İran, Irak, Lübnan ve Dubai'ye arkadaşlarımız yoğun şekilde gidiyor. Bu ülkelerdeki pazarlama çalışmalarına devam ediyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) bizim için çok büyük bir avantaj. Burada hava trafiğinin yoğun olması bölgeye, turizm ve inşaat sektörüne çok ciddi katkılar sağlayacak. Unutmamak gerekir ki kış turizmini ayakta tutan sektörlerden birisi inşaat sektörü. Bizlerden konut satın alan yabancılar kışın Alanya'ya geliyor, ikamet ediyor, burada harcama yapıyor. GZP'nin kapasitesi ciddi oranlara genişliyor. İnşallah bundan sonra Avrupa'ya ve Arap ülkelerine olan direkt uçuşlar artacak. Bunun dışında golf alanlarının da bir an evvel yapılmasını bekliyoruz. Golf sporu da bölgeye ayrı bir istikrar getirecektir. 4 sahanın sanırım tahsisi yapıldı" dedi.

'NOTERLERİN DURUMU İÇLER ACISI'

Sektör olarak bazı talepleri de olduğunu ifade eden Küçüker, "Taleplerimizi Ankara nezdinde de söylüyoruz. Harçlar çok yüksek. Noter harçları bir sözleşmede yüzde 1,5. Tapuya gittiğinizde alanların ve satanların toplamında yüzde 4 oluyor. Çok yüksek harçlar var. En ufak değişiklikte bile, örneğin bir kat karşılığı sözleşme yapsanız üzerinde küçük bir değişiklik olsa noter tekrar bir ücret talep ediyor. Bu büyük müteahhitleri, Ankara, İstanbul'dakileri etkilemiyor. Genelde onlar Toplu Konut İdaresi (TOKİ) müteahhitleri oldukları için veya gayrimenkul yatırım ortaklığı şeklindeki yatırımlar olduğu için onlar bu gibi masraflardan muaflar ama daha küçük ölçekli olan buradaki müteahhitleri bu ciddi şekilde etkiliyor. Alanya'daki noterlerin durumu içler acısı. Müşterilerimiz buraya geliyor veya vekaletname vereceği zaman 50-60 metrekarelik, fiziki şartları hiç uygun olmayan çok kalabalık yerlere götürülüyor. Alanya'nın vizyonuna ve şekline yakışmayan noterler var. İnşallah bunlarla ilgili bir yönetmelik ve düzenleme olur" şeklinde konuştu.

'EVRAK YÜKÜ OLUŞUYOR'

Yabancıların oturma izniyle ilgili sorunlar olduğunu da aktaran Küçüker, "Vize mantığıyla düşünürsek 6 ay oturma izni olan kişiler çoklu şekilde giriş-çıkış yapabiliyor ama bir sene olduğu zaman 8 aylık burada kalma süresi isteniyor. Sonuçta bu insanlar bu konutları yatırım amaçlı ediniyorlar. Tatillerinde sık sık Alanya'ya gelmeye çalışıyorlar. Bu bir senelik izinlerin de çoklu çıkış şeklinde olması lazım. Neticede devlet harcını ve masrafını alıyor. Diğer türlü her 6 ayda bir biz müşterilerimizi götürüp aynı işlemleri yaptırıyoruz. Hem ekstra bir evrak yükü, hem de insanların zamanı alınmış oluyor" diye konuştu.

'İRAN PAZARI DAHA AKTİF'

Yeni pazarlar olup olmadığıyla ilgili soruya da cevap veren Küçüker, "Müteahhitlerimiz İran'a yöneldi. İran pazarı daha dinamik. Rusya'da rubleden dolayı biraz gerileme oldu. Bunun için İran pazarı şimdilik biraz daha aktif diyebiliriz" dedi.

'EV ALAN RUSLAR KÂR ETTİ'

Rus pazarında düşüş ve Rusların dairelerini sattığının hatırlatılması üzerine Küçüker, "Diyelim ki bir Rus geçtiğimiz yıl 100 bin Euro'ya bir daire aldı. O zamanki rublenin değeri neyse şu anki rubleye baktığımız zaman kendi dairesi 100 bin Euro veya üstünde oluyor. Aslında Rus vatandaşı para kazanmış oluyor. Daireye yatırım yaptığı, o zaman rublesini dolara çevirip satın aldığı için şu anda kendileri kazançlı durumda. Bunu ticarete dökmek isteyen bazı kötü niyetli insanlar var. Hukuki olarak müteahhitlerimiz bu hususta sıkıntı yaşamıyor. Çünkü neticede edindikleri mülkten değer kazancı var. Herhangi bir kayıpları yok. Birkaç müteahhit arkadaşımızda iptaller olmuş ama çok cüzi miktarda. Neticede daireye yatırım yapmış olan insanlar bu işten kar elde ettiler ve kendilerini güvence altına aldılar. Yine Rusların bu bölgeye ilgisi sürüyor. Devlet, Rus turizminde herhangi bir aksaklık olmaması için uçaklara 6 bin dolar yakıt bedeli vereceğini açıklamıştı. Bu aşağı yukarı gidiş-dönüş maliyetlerini karşılıyor. Bunun için çok sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

'ALANYA'YI ANLATMAK GEREKİYOR'

Orta Asya'da yeni pazar durumunu değerlendiren Küçüker, "Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan'a gidiliyor. Orta Asya'daki insanlara yeni yeni Alanya anlatılıyor. Bölgeyi daha da fazla tanıtmak gerekiyor. Önce Türkiye'yi, sonra Alanya'yı ve bölgeyi anlatmak lazım. Arkadaşlarımız bu ülkelerdeki fuarlara yoğun şekilde katılıyor. Bireysel tanıtım amaçlı çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bunların etkilerini hepimiz göreceğiz" diye konuştu.

'TALEP OLURSA GİDİLİR'

Orta Doğu'da yeni pazarlar olup olmadığıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Küçüker, "İran, Irak, Lübnan, Dubai dışında yok. Çin, Hindistan, Pakistan gibi büyük pazarlara talep olursa müteahhitler bu ülkelere de gidecektir" dedi.

'ALANYA'DA KONUT STOĞU YOK'

Alanya'da satılmayı bekleyen dairelerin sayısıyla ilgili soruyu da Küçüker şu ifadelerle cevapladı: "Bunu söylemek zor. Kimsede böyle bir veri yok. Bunu spekülasyon konusu yapıyorlar. Bu binaların hepsini biz kendi cebimizdeki paralarla yapmaya kalksak çok ciddi paralar konuşuyor olurduk. Neticede satılıyor ki yapılıyor. Bazı insanlar bunu yatırım amaçlı alıyor, bazısı kiraya vermek için alıyor. Bazı insanlar gelip gidiyor. İnsanların speküle ettiği gibi bir konut stoğu Alanya'da yok. Burada dışarıdaki insanın imrendiği bir ticaret var. Bunu da beton fiyatlarından görüyoruz. Türkiye'deki en pahalı betonu döken bölge Alanya. Bu betoncuların oluşturduğu bir sistem. Buna hala bir çözüm bulabilmiş değiliz. 'Burada nasıl olsa inşaat yapılıyor' diye yüksek fiyatlarla karşı karşıyayız. Bu da sektörün dinamikliğini gösteriyor ama sektör çok ciddi çabalarla devam ediyor. Çok ağır maliyetlerimiz, uğraşlarımız var. İnşallah devlet zamanla üzerimizdeki yükleri hafifletecek, sektörü biraz daha rahatlatacaktır."

'İMARSIZ BÖLGE KALMADI'

Alanya'da yapılaşmaya açılacak yeni bölgeler konusuna da değinen Küçüker, "Şu an Oba ve Kestel mahallelerinde yapılaşmalar biraz daha fazla. Yeni açılacak bölge olarak herhangi bir bilgim yok ama Kestel'de 3. bölge olarak beklediğimiz bir bölge var. Bu bölgenin üzerinde belediyenin çalışmaları devam ediyor. Alanya bölgesinde sadece imarsız kalan yer sanırım Kestel Mahallesi. Bunun haricindeki bütün bölgelerin planları yapıldı, imarsız bölge kalmadı" diye konuştu.

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