Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?
20'lik diş ağrısına ne iyi...
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
2 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
2 Ocak 2018 Yeni Alanya...

Rus güzeller Antalya'da yeni yılı denize girerek kutladı

Rusya'da yaşayan 3'ü üniversite öğrencisi, diğeri İngilizce öğretmeni 4 kız arkadaş, yılbaşı tatilini geçirmek için Antalya'nın Kemer ilçesine geldi

Rus güzeller Antalya'da yeni yılı denize girerek kutladı

Rusya'da yaşayan 3'ü üniversite öğrencisi, diğeri İngilizce öğretmeni 4 kız arkadaş, yılbaşı tatilini geçirmek için Antalya'nın Kemer ilçesine geldi

02 Ocak 2018 Salı 10:56
Rus güzeller Antalya'da yeni yılı denize girerek kutladı
banner404

RUSYA'DA yaşayan 3'ü üniversite öğrencisi, diğeri İngilizce öğretmeni 4 kız arkadaş, yılbaşı tatilini geçirmek için Antalya'nın Kemer ilçesine geldi. Hava sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu Kemer'de denize giren Ruslar, güzellikleriyle dikkat çekti.

Rusya'da yaşayan ve 2015 yılında Kemer'de düzenlenen 'Club Aura Güzellik Yarışması'nın birincisi üniversite öğrencisi Regina Minacheva (22), 2016 yılında 'Miss Kemer International Güzellik Yarışması'na katılan üniversite öğrencisi Ekaterina Dyakonova (21), kısa süre yaptığı modelliğin ardından İngilizce öğretmeni olan Daria Balabanova (24) ile ülkesinde modellik yapan üniversite öğrencisi Larisa Batchaeva (21), yılbaşı tatili için Kemer'e geldi. İlçeye bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan 4 arkadaş, denize girerek, yeni yılı kutladı.

Rus kızlar, ülkelerindeki hava sıcaklığı eksi 20 dereceyken, Kemer'de 19 derece sıcaklıkta denize girip, eğlendi. Bolca fotoğraf çektirip, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşan kızlar, güzellikleriyle de göze çarptı. Kızlar, hep birlikte Rusça, İngilizce ve Türkçe yeni yılı da kutladı.

Regina Minacheva, "Rusya'da şu anda hava sıcaklığı eksi 20 derece. Türkiye'de ise hava sıcak ve 19 derece. Bizim için çok güzel hava" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKemerRus GüzellerTatilTurizmYeni Yıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanyollar turist istemiyor
İspanyollar turist istemiyor
'OHAL turizmci etkilemeyecek'
'OHAL turizmci etkilemeyecek'
Akın akın geliyorlar! Yeni yılda Van dolup taşacak
Akın akın geliyorlar! Yeni yılda Van dolup taşacak

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim