Rus akını mayısta

TÜRKRUS internet sitesinde yer alan habere göre; geçen yıldan farklı olarak bu yıl çok erken başlayan rezervasyonlar nedeniyle paket turların neredeyse tamamı satılmış durumda. Bir haftalık Türkiye turları 60 bin ile 500 bin ruble arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Rusyalı tatilcilerin diğer yurt dışı gözdeleri Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde sezon sona ermek üzere. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir hafta dinlenmek isteyenlerin gözden çıkarması gereken para 80 bin rubleden başlıyor.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan gibi destinasyonlar için istenen para da buna yakın. Maldivler’de dinlenmek isteyenler içinse alt bütçe limiti 100 bin ruble. Geçen yıl 25 bin rubleden başlayan fiyatlarla tatil yapılabilen Soçi ve Kırım’da bu yıl fiyatlar 40-60 bin ruble arasında. Zira yıl başından bu yana Rusya’da uçak bileti fiyatları da artış gösterdi. Turizmciler bu nedenle bu yıl Soçi ve Kırım’a daha az turist geleceği kanısında. Rusya merkezli seyahat şirketleri Coral Travel ve İnturist’in verilerine göreyse mayıstaki bahar tatilleri için en çok Türkiye’ye tur satışı yapıldı. İnturist şirketinin satış yetkilileri, Türkiye’de tur sattıkları bölgelerin başında Antalya, Dalaman, Marmaris ve İstanbul’un yer aldığını belirtti. Biblio Globus şirketinin yöneticileri ise Türkiye’nin bir hayli popüler bir seçenek olmasına rağmen tur satışlarının başında Rusya’nın yer aldığını söylediler. Tur şirketinin verilerine göre, Soçi ve Kırım, Rusya’daki turistlerin birinci seyahat tercihleri.