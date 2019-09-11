Rus akademisyenlere Antalya'da turizm dersi

ANTALYA'DA eğitim turizminin en önemli merkezlerinden biri olan International College of Tourism (Uluslararası Turizm Akademisi), Rusya'daki üniversitelere turizm eğitimi ihraç edecek. Rusya'dan 13 üniversitenin turizm fakültelerinin üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, Antalya'da bir hafta süreyle turizm alanında çeşitli incelemelerde bulunacak.İlk olarak Konyaaltı'nda Uluslararası Turizm Akademisi ve Özel Rus Okulu'nu ziyaret eden heyet, bir haftalık süreçte Antalya Tanıtım Vakfı, Türkiye Otelciler Federasyonu yöneticileriyle de görüşecek. Ayrıca Kemer ve Belek'te otel ziyaretleri yapacak ekip, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Falez Uygulama Oteli'nde de öğrenci eğitimlerini inceleyecek. Rus akademisyenlere yönelik turizm eğitimiyle ilgili kurs düzenlendiğini belirten Uluslararası Turizm Akademisi kurucusu Victor Bikkenev, kursa katılan akademisyenlerin Antalya turizminin önemli sivil toplum örgütleri yöneticileriyle görüşmelerin yanısıra bazı otellere geziler düzenleyeceğini söyledi. Uygulama Oteli'nde de turizm eğitiminin inceleneceğini belirten Bikkenev, bu kapsamda Rusya Devlet Turizm ve Otelcilik Üniversitesi ile protokol imzalandığını, öğrenci, online eğitim, hoca eğitimleri, yaz kampları gibi etkinlikler gerçekleştirileceğini açıkladı.