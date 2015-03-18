Romenlere ‘kimlikle geçiş’ formülü

18 Mart 2015 Çarşamba 13:11
ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, Romanya’nın Başkenti Bükreş’te düzenlenen turizm fuarında sektörün nabzını tuttu. Güneş, yaptığı görüşmeler ışığında izlenimlerini aktardı ve Romanya pazarında yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik şunları söyledi:
‘TUI PARTNERİ NOVA ARTIŞ ÖNGÖRÜYOR’
“Romexpo’da 12-15 Mart tarihleri arasında 33’üncüsü gerçekleştirilen TTR 2015 Turizm Fuarı’na Turizm Bakanlığı standında ALTAV olarak katılım sağladık. Bulgaristan Turizm Tanıtma Müşaviri koordinasyonunda gerçekleştirilen fuarda, Bakanlık olarak 102 metrekare alan ve 16 katılımcıyla yer aldık. Bulgaristan Tanıtım Müşaviri Cemal Tekkanat standımızı ziyaret etti. Kendisine Alanya Belediyesi’nin göndermiş olduğu ipek kozasından yapılmış çiçek motifli tablo hediye ettik. Fuarın ilk gününde TUI’nin partneri olan Nova Travel’in danışmanı Liliana Alexandrescu ile görüştük. 2015 yılı için artış öngördüklerini iletti. Nisan-Eylül ayları arası haftada 9 uçak ile Antalya Havalimanı’na uçacaklar.
‘RAKAMLAR İNDİ SAYI ARTACAK’
Exim Tur yetkilisi Boğdan Cimpianu ile yaptığımız görüşmede satışların iyi olduğunu, geçen yılın altında satış beklemediklerini söyledi. Türk Hava Yolları (THY) yetkilisi Yahya Ceyhan ve Mr.Peter firmasının Satış Müdürü Neriman Mologean’dan aldığımız bilgilere göre THY bu yıl yine charter anlaşmasını Mr.Peter Travel ile yapmış. Mayıs-Ekim ayları arası 189 koltuk kapasiteli üç uçak Bükreş’ten direkt Antalya’ya uçacak. Christian Tour, Cocktail Holidays, Paralela Tour, Pasa International, Fibula Travel ve Aero Travel yetkililerinden aldığım bilgiye göre fiyatların inmesinden dolayı bu yıl artış olacağı yönünde izlenim var. Şu anda Romanya’dan Mayıs-Ekim ayları arası toplamda haftada 19 uçak planlanmış.
‘KARAYOLUNU TERCİH EDEN KESİM VAR’
Ayrıca otel rezervasyonunu acenteden yapıp karayolunu tercih eden önemli bir kesim var. Uçak sayısına göre veri elde etmek yanlış olur. Bu anlamda yakın mesafe olmasından dolayı Kuşadası çok tercih edilen bir bölge haline gelmiş ve Romanya’da birinci sırada diyebilirim. Antalya bölgesinde de satışların önemli bir kısmı bugüne kadar Side, Kemer ve Belek bölgelerinde yoğunlaşmış. Genelde 5 yıldız ve resort oteller tercih edilmiş ve bu trend halen devam ediyor. Alanya, diğer bölgeler gibi ön planda değil. Alanya’yı bilenler de Antalya-Alanya arasındaki mesafe yüzünden havaalanına daha yakın bölgeleri tercih ediyor. Alanya bölge otelcilerinin Romanya pazarına çok fazla ilgi duymaması da bu olumsuz durumu desteklemiş. Rus pazarının durumundan dolayı yeni fark edilen bu pazarda bu yıl fiyatların düşmesi ve hazırlanan uygun paketler sebebiyle uzak gibi görünen Antalya-Alanya mesafesi yakınlaşacak gibi duruyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na bu yıl uçabilmek için çok çaba sarf edilse de maalesef sonuç alınamamış. Gelecek yıl için çalışmalara şimdiden başlanmış durumda. Umarım olumlu sonuç alınabilir.
‘ÜLKEYE GİRİŞ KOLAYLIĞI SAĞLANMALI’
Romanya’nın nüfusu yaklaşık 20 milyon civarında. Avrupa Birliği’ne girdikten sonra nüfusta azalma olmuş. Ekonomik durumu çok iyi olan da, çok kötü olan da var. Bizim tabirimizle orta direk yok. Ülke olarak Yunanistan ve diğer Avrupa ülkeleri öncelikli tercih ediliyor. En önemli sebebi ise vize ve pasaport gerekmeden tatil yapabiliyor olmaları. Bana, Türkiye seyahatiyle ilgili en çok sorulan soru da bu yönde. Romanya da Avrupa Birliği üyesi. Almanya’dan, Hollanda’dan kimlik ile ülkemize giriş yapabilen Avrupa Birliği (AB) üyesi vatandaşlarına uygulanan prosedür yine AB vatandaşı olan Romenlere de uygulanmalı. Yetkililer bu konuda kesin adımlar atmalı. Pasaport ve vize problemi çözüldüğü takdirde ülkeye gelecek kişi sayısında önemli bir artış olacağı inancındayım.
‘MEDYA TANITIMI ÇALIŞMASI SÜRÜYOR’
Romanya’nın üçüncü büyük TV kanalı olan Kanal D’ye röportaj verdik. Romanya Devlet Radyosu’nda hazırlanan turizm programında Alanya hakkında yine kapsamlı bir röportaj verdik. The Channel televizyonunun hazırladığı fuar programına Türkiye’den Alanya bölgesi olarak katıldık. Gelecek hafta Alanya’nın yıllık aktivitelerinin bilgisinin verileceği ve tanıtım videosunun yayınlanacağı bir turizm programında daha yer alacağız. Günde bin 500 ziyaretçisi olan www.euronews.ro ve günlük 5 bin ziyaretçisi olan www.iconicstays.com web sayfalarının Yönetim Kurulu Başkanı Teodor Stefan’a Alanya hakkında bilgi verdim. Havayolu ve turizm haberlerine yer verilen bu sayfalarda Alanya tanıtım CD’sindeki görüntüler ile yer alacağız. ALTAV olarak çok verimli bir fuar dönemi geçirdik.”
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Son Güncelleme: 17.03.2015 17:42