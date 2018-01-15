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Romanya'nın dört şehrinden Antalya'ya 20 bin turist getirecek

Romanya'da faaliyet gösteren Türk tur operatörü Need Tour, bu ülkenin dört havalimanından Antalya'ya haftada 4 uçuş gerçekleştirecek

Romanya'nın dört şehrinden Antalya'ya 20 bin turist getirecek

Romanya'da faaliyet gösteren Türk tur operatörü Need Tour, bu ülkenin dört havalimanından Antalya'ya haftada 4 uçuş gerçekleştirecek

15 Ocak 2018 Pazartesi 08:47
Romanya'nın dört şehrinden Antalya'ya 20 bin turist getirecek
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TÜRKİYE'NİN son yıllarda kan kaybettiği Romanya pazarında 2018 yılına ilişkin planlar netleşmeye başladı.

Romanya pazarının durumu ve kendilerinin 2018 planlarına ilişkin TurizmGüncel'e bilgi veren Need Tour'un ortağı ve genel müdür yardımcısı Erdoğan Sağlam, uçuş planlamaları ile ilgili şunları söyledi:

''ANTALYA'YA 20 BİN KOLTUK PLNLADIK''

''Need Tour olarak Romanya'nın dört şehrinden Antalya'ya haftada 4 sefer yapacağız. Bükreş Suceava ve Oradea'dan Corendon, Kluj'dan ise AtlasGlobal ile uçacağız. Şu anki planlamamız 15 bin 600 pak. Münferit satışlarla bu sayının 20 bine ulaşmasını hedefliyoruz.''

''BU YIL ANTALYA'YA 140 BİN TURİST GELİR''

Romanya'da yılda 450-500 bin kişinin tatile çıktığını belirten Erdoğan Sağlam, bunların yaklaşık 250 bininin Yunanistan'a gittiğini ifade etti. Türkiye'nin önceki yıllarda Romanya'dan 200 bin civarı turist aldığına dikkat çeken Sağlam, ''Tur operatörlerinde ve hava yolu şirketlerinde yaşanan sıkıntı ve iflaslar nedeniyle bu sayı giderek azaldı. En büyük sorunumuz, oradaki Türk tur operatörlerinin bir araya gelmemesi. 2018 yılında Romanya'dan Antalya'ya 140 bin civarı turist geleceğini tahmin ediyoruz. 2018'de yüzde 30 civarı bir artış olduğunu Romanya'nın seyahat acenteleri birliğinden de teyit ettik. Ayrıca Romanya'dan Kuşadası'na gelen yaklaşık 40 bin pakslık bir kitle de var'' ifadelerini kullandı.

''TANITIM YETERSİZ''

Türkiye'nin Romanya'daki tanıtımının yetersiz olduğuna dikkat çeken Erdoğan Sağlam, bakanlığın Romanya tanıtım bütçesinin yetersiz olduğunu, fuarlardaki stantların ise efektif olmadığını kaydetti.
 

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