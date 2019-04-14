Rezervasyonları sıcak çarptı: Alman turist neyi bekliyor?

OCAK ayındaki yüzde 9’luk daralmanın ardından şubat ve mart aylarında ise yüzde 1 ve yüzde 2 gibi düşük büyüme gösteren Almanya’daki düşük talebin altında bu yaz da hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğine ilişkin beklentinin yattığı belirtiliyor. İki bin online ve klasik acente ile tur operatörlerinin web sitelerinden elde edilen verilere göre, mart ayındaki yüzde 2’lik artışın lokomotifi ise online acenteler.

TOPLAM SATIŞLAR GEÇEN YILIN GERİSİNDE

Rakamların pozitif tarafı ise, yaşanan yüzde 9’luk düşüşün ardından onu takip eden her iki ayda da artış yaşanması. Buna karşın, Almanya’da kümülatif satışlar bir önceki yılın aynı ayına kıyasla hala yüzde 1 geride. Bu durumun bir nedeni de, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yaşanan yüzde 15’lik büyüme.

REZERVASYONLAR NEDEN YAVAŞ SEYREDİYOR?

Pek çok seyahat uzmanı, Almanya’da rezervasyonların yavaş seyretmesini, 2019’da da 2018’dekine benzer bir sıcak hava dalgası yaşanacağına ilişkin beklentiye bağlıyor. Bu nedenle Almanya organize paket tur pazarının oyuncuları, bu yılki büyümeyi son dakika satışlarında bekliyor.

İLERİ TARİHLİ REZERVASYONLAR İÇ AÇICI DEĞİL

Almanya’da ileri tarihli satışlara bakıldığında, mayıs ayına dönük satışlarda yüzde 14 düşüş, haziran ayına dönük satışlarda ise yüzde 10 artış olduğu görülüyor. Temmuz, ağustos ve eylül satışları bir önceki yılın çok az üzerinde seyrederken, sadece Almanya’da okulların yarı yıl tatiline girdiği ekim ayında yüzde 7’lik bir artış söz konusu.

Öte taraftan, 2019 kış satışlarından elde edilen gelir, bir önceki yıl yüzde 10 artış yaşanmasına rağmen, yüzde 4 arttı. Mart ayında yapılan kış sezonu satışlarında yüzde 1 düşüş yaşanmasına rağmen, bu durum kümülatif durumu çok fazla etkilemedi.

