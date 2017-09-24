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Resmileşti: Ruslar artık yurt içi tatillerinde 'tatil tazminatı' alacak

Rusya Devlet Duması, çalışanlarının Rusya’da yaptığı tatil harcamalarını karşılayan işverenlere kolaylıkların sağlanmasını öngören yasa tasarısını onayladı

Resmileşti: Ruslar artık yurt içi tatillerinde 'tatil tazminatı' alacak

Rusya Devlet Duması, çalışanlarının Rusya’da yaptığı tatil harcamalarını karşılayan işverenlere kolaylıkların sağlanmasını öngören yasa tasarısını onayladı

24 Eylül 2017 Pazar 13:52
Resmileşti: Ruslar artık yurt içi tatillerinde 'tatil tazminatı' alacak
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Gazetem.Ru'nun Rus haber ajansı TASS’tan aktardığı habere göre, çalışanların yurt içi tatili için tazminat alacağı kaydedildi. Yılda en çok 50 bin ruble olan tazminat, elemanın eşini, velisini ve 18 yaşından küçük çocuklarını kapsayacak.

Vergi kolaylıklarının sağlanmasını öngören yasa tasarısının yurt içi turizmi teşvik etmesi, işverenlere çalışanları arasında tatillerin dağıtılmasında yardım etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet DumasıRusya’
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