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Rekor artış! Antalya'da 5 milyon koltuk...

SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, Antalya'da gelecek yaz iç ve dış hatlarda toplam 5 milyon koltukla tarihin en yüksek arzını gerçekleştireceklerini bildirdi.

TURİZM 03.12.2019, 15:20
Rekor artış! Antalya'da 5 milyon koltuk...
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THY ve Lufthansa'nın ortak girişimi SunExpress'in 2020 vizyonu, Antalya Havalimanı'nda açılacak SunExpress Uçak Bakım-Onarım Merkezi ve Türk turizmine yönelik yatırımlarını değerlendirmek için Antalya'daki bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Bischof, burada yaptığı konuşmada, 2019'un turizmde rekor yılı olduğunu, Antalya turizminde de bu yıl 15 milyon yabancı ziyaretçi sayısının aşıldığını belirtti. SunExpress'in sadece Antalya için değil, havacılık için de bel kemiği olduğunu dile getiren Bischof, 30 yılda çok büyüdüklerini ifade etti. Bischof, "Türkiye turizminin, ekonomisinin ve sosyal kalkınmanın bel kemiğiyiz. Antalya bizim ana yuvamız, bin 700 SunExpress üyesi burada görev yapıyor. 2020'de de büyümeye devam edeceğiz. Kapasiteyi yüzde 10 artıcağız." dedi. Turistlerin yüksek kapasiteyle uçacağını söyleyen Bischof, kış aylarında da 38 yere uçuş olacağını, Antalya'dan Almanya, Avusturya ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu'ya uçuşların devam edeceğini bildirdi. Antalya'da 2019'u, 25 uçak, 44 destinasyon ve 4,5 milyon yolcuyla kapatmayı hedeflediklerini belirten Bischof, şöyle devam etti:

"SunExpress, 2019 Skytrax'a göre Türkiye'nin en iyi, dünyanın 5. en iyi tatil hava yolu. Almanya'nın en dakik, SAFA verilerine göre Türkiye'nin en emniyetli hava yolu. İkinci en büyük hizmet ihracatçısı. Antalya'nın ilk uçak bakım ve onarım merkezini kuruyoruz. Hem turizme hem istihdama önemli katkısı olacak. Antalya'da rekor koltuk arzı ve yeni destinasyonlarımız var. 2019 yazında Antalya'ya 3,7 milyon koltuk kapasitesini sunmuştuk. 2020 yazında ise iç ve dış hatlarda toplam 5 milyonluk koltukla tarihimizin en yüksek arzını gerçekleştireceğiz. Antalya'ya konumlandırılan uçak sayısını yaz sezonunda 25'ten 27'ye çıkacağız."

Boeing 737 Max uçaklarının alımı

Bischof, Antalya'dan Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Münih ve Stuttgart'a günlük uçuşları artırdıklarını, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya haftada 6 sefer düzenlediklerini ifade etti. Antalya'dan Basel ve Zürih'e cazip hafta sonu uçuşları gerçekleştirdiklerini dile getiren Bischof, "Kış sezonu boyunca Paris'e her cumartesi, şubattan itibaren de haftada 2 kez Kopenhag'a, bir kez de Billund'a seferler sunacağız." diye konuştu. Boeing 737 Max uçaklarının alımı için emir verdiklerini, bu uçakların Antalya'da kullanılacağını söyleyen Bischof, 42 adet Boeing 737 Max sipariş ettiklerini, dünyada onayladıktan sonra bunları 2025'e kadar almayı hedeflediklerini bildirdi.

"İlk etapta testleri tamamlandıktan, uçuşa elverişliliği onaylandıktan sonra iyi uçaklar olduğuna inanıyoruz. Stratejik bir karar ve bu kararın arkasındayız. Bu uçaklar yüzde 20 daha az yakıt tüketiyor, ekonomik açından da finansal başarıya önemli etki edecek." ifadesini kullanan Bischof, bunların hem ekolojik hem ekonomik uçaklar olduğunu vurguladı. SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da tarifeli sefer yapan ilk hava yolu şirketi olduklarını, yeni sipariş edilen uçaklarla çok daha güçlü olacaklarını söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da SunExpress'in Antalya turizmi için çok şey ifade eden bir hava yolu olduğunu, siyam ikizi gibi SunExpress'in Antalya turizmini, Antalya'nın da SunExpress'i büyüttüğünü belirtti. SunExpress'in kurulduğu günden bu yana Türkiye'de ve Almanya'da merkezleri bulunan önemli bir şirket olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Türkiye'de 8 ayrı şehre tarifeli direkt uçuşları var. İç turizmin gelişmesine de önemli katkılar veriyor. Şehir ve sefer sayısını artırmak gerekiyor. SunExpress'in batı kadar doğuda da güçlü olması gerekiyor. Turizm çok iyi gidiyor. Mevcut pazarlarla büyümemiz mümkün değil. Onun için yeni pazarlar yaratmamız lazım. 7 Boeing 737 Max uçağımız yerde bekliyor. Bunların da uçuşa kazandırılması önemli. Çin ve Hindistan pazarına direkt SunExpress uçuşlarıyla Antalya'yı büyütmek istiyoruz." dedi. Konuşmaların ardından SunExpress'in 30. yılı pasta kesilerek kutlandı.

#SunExpress #Antalya #Antalya Havalimanı #turizm #turizm haber #antalya haber
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