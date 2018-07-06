‘Rehavete kapılmayalım’

HAVALİMANI giriş verilerine göre Antalya'nın ilk 6 ayda Rusya pazarında yüzde 29 büyüme kaydettiğini belirten Erkan Yağcı, Almanya pazarında ise yüzde 24 büyüme kaydedildiğine dikkat çekti.

BAZI PAZARLARDA 2014 SEVİYESİ AŞILDI

Haziran ayında Rusya, Ukrayna, İngiltere, Polonya Beyaz Rusya, Romanya, Çek Cumhuriyeti , Moldova , Macaristan , Kosova , Sırbistan ve Slovakya dan gelen turist sayılarının 2014 yılını geride bıraktığını ifade eden Yağcı, "Bunun yanında Almanya, Kazakistan, Hollanda, Belçika, Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya pazarlarında 2017 yılına kıyasla büyüme gerçekleşmiş, ancak 2014 yılı rakamlarına henüz ulaşılmamıştır" dedi.

6 AYDA 4.9 MİLYON TURİST

''Haziran ayı genelinde Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı 2017 yılına göre yüzde 34 arttı. Bu rakamlarla 2014 ve 2015 yıllarını geçerek, en iyi haziran ayını yakalamış bulunmaktayız" diyen Yağcı, "Ocak-Haziran 2018 yılı verilerine baktığımızda Antalya’ya gelen turist sayısı 4 milyon 885 olup 2017 yılına göre yüzde 40, 2015 yılına göre yüzde 14 ve 2014 yılına göre yüzde 4 arttığını görüyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu. Yağcı, Antalya'nın ilk 6 aylık turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerine şu şekilde devam etti: "Antalya’ya ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya geçen yılki rekor büyümesini bu yıl da devam ettiriyor. 6 aylık dönemde Rusya pazarındaki büyümemiz yüzde 39 oranındadır. Bu dönemde önemli bir büyüme oranını yakalamış bulunmaktayız. Haziran ayı için konuşacak olursak rakamlar; en iyi yılımız olan 2014 yılını aşarak en yüksek sayıya ulaşmıştır.

Bu yükselişin sene sonuna kadar devam edeceğini öngörmekteyiz. Fakat bu büyümeyi sürdürülebilir kılmamız için bilhassa hizmet kalitemizden ödün vermeden, gelen misafirlerimizin memnuniyetini mutlaka sağlamalıyız. Bu denli yüksek bir büyüme bizi rehavete sürüklememeli. Aksine daha fazla çalışarak gerek misafir memnuniyetini gerekse ülke turizminin tanıtımını üst seviyelere çıkartmalıyız. Özellikle yakın dönemde 2019 ve 2020 yıllarının planlanmasında, mutlaka kamu ve özel sektör 'ortak aklı' oluşturarak turizm sektörünü dünyada ilk 5'e taşıyacak stratejileri, politikaları ve projeleri hayata geçirmeliyiz. Ayrıca, Antalya’nın Türkiye turizm büyümesinde öncü rol aldığını ifade etmek isterim."

