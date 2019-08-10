‘Rakamlar başarının göstergesi’

ANKARA'DA düzenlenen 11’inci Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema ve dizi sektörü başta olmak üzere, gerek dünya çapındaki organizasyon ve yapımlarla gerekse etkinliklerle Türkiye'yi bir sanat ülkesi konumuna yükseltmek için çalıştıklarını ifade etti. Son dönemde değişen ve yenilenen turizm mantelitesi ile dünyanın her bölgesinde yakaladığı başarıyı devam ettirmek için yoğun bir tanıtım, turizm ve kültür faaliyeti içinde olduklarını kaydeden Ersoy, yürütülen faaliyetlerin başarıya ulaştığını görmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti. Bakan Ersoy, "2019 Japonya’da Türk Kültür Yılı etkinliklerine başladığımız henüz ilk birkaç ay içinde, Japonların, internette hakkında en çok arama yaptıkları ülkenin, Türkiye olduğunu gördük. Japonya’da olduğu gibi Rusya’da da aynı şekilde ’Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’ etkinliklerimiz sürmekte ve halihazırda gelen turist rakamları büyük bir başarıyı açıkça göstermektedir" diye konuştu. Geçtiğimiz ay yasalaşan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın gelecek ay dünya genelinde Türkiye tanıtımına başlayacağını belirten Ersoy, turizm gelirlerinin arttırılması açısından ajansın önemine dikkat çekti. Ajansın bölümleri içinde Türkiye'ye yolcu tedariki sağlayan ülkelerin tanımlandığını söyleyen Bakan Ersoy, bu masalarda görevli Ajans çalışanlarının büyükelçilerle yoğun bir mesai yapacağını kaydetti.