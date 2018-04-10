Raftingte bahar hareketliliği

YAZ, kış 5 derece su sıcaklığının olduğu kanyonda, rafting botları turistlerle dolup taşıyor. 6, 8 ve 10'ar kişilik gruplar halinde botlara binen turistler, profesyonel rehberlerin yardımıyla rotada ilerliyor. Köprülü Kanyon'un farklı noktalarında akıntıların oluşturduğu dalgalar arasında buz gibi suyun tadını çıkaran turistlerin kahkahaları fotoğraf karelerine yansıyor. 7 ila 10 kilometre arasında değişen parkurda gün içinde yüzlerce tatilci geçiş yapıyor. Rus pazarı ağırlıklı çalışan Aktifraft sahibi Necmi Aksu, sezonu açtıklarını söyledi. Tatil için Antalya ve çevresini seçen her 10 turistin ikisinin rafting yaptığını hatırlatan Aksu, "Bölge turizmi için Köprülü Kanyon çok önemli. Buradaki doğal güzellikleri gören turistler hayran kalıyor. Bir kere rafting yapan, bir sonraki tatilinde yine buraya geliyor. Benim işletmeme her yaz tatilinde gelen müşterilerim var. Bir turist altı kez aynı etkinliği tatilinde yapıyorsa bu verdiği önemi, eğlendiğini ve güzel zaman geçirdiğinin işareti" dedi.