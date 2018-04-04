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Putin'in Türkiye ziyareti turizmi nasıl şekillendirecek

Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vize konusunda topu yine taca attı

Putin'in Türkiye ziyareti turizmi nasıl şekillendirecek

Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vize konusunda topu yine taca attı

04 Nisan 2018 Çarşamba 23:00
Putin'in Türkiye ziyareti turizmi nasıl şekillendirecek
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AKDENİZ çanağındaki turizmcilerin dikkatle takip ettiği Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinden beklenen sonuç çıkmadı. İki günlük bir ziyaret için Türkiye'de bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Putin'den, Türkiye ile Rusya arasındaki vize krizinin aşılması ve vizesiz geçişlerin tekrar serbest hale gelmesi konusunda adımlar atması bekleniyordu. Ancak görüşmelerden bu yönde bir karar çıkmadı.
'ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'
Ortak basın toplantısında konuşan Vladimir Putin, Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısındaki hızlı artışa dikkat çekti. Putin, "Geçen yıl 4.7 milyon Rus vatandaşı Türkiye'de tatil yaptı ve bu yıl rakamın 6 milyon civarında olabileceğini konuştuk. Bu bağlamda, vize rejiminin kaldırılmasını istişare ettik. Vizesiz seyahatlerin hangi belgelerle yapılabileceği üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Erdoğan'la birlikte ilgili birimlerin yöneticilerinin bu konudaki önerilerini dinledik" ifadelerini kullandı.
'ARZUMUZ VİZESİZ SEYAHATİN BAŞLAMASI'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, ekonomik ilişkilerde turizm sektörüne dikkat çekti. Türkiye’nin uzun zamandır talep ettiği vize serbestisi beklentisini de yineleyen Erdoğan, "2017 yılında 4,7 milyon Rus turist sayısına ulaşıldı. Türkiye’yi ziyaret eden turistler arasında, Rusya Federasyonu’ndan gelen turistler birinci sıraya yerleşti. Bunun önümüzdeki yıl 6 milyon rakamına ulaşması bekleniyor. Vizesiz seyahatin bir an önce başlaması da Türk vatandaşları adına en büyük arzumuzdur" dedi.
'2019 KARŞILIKLI TURİZM YILI'
Türkiye'de ve Rusya'da gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında Türkiye'de ve Rusya'da gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri büyük önem taşıyor. Toplumsal Forumun Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi ve Ankara'daki Rus Kültür Merkeziyle birlikte bu sürece katkı sağlayacağını da düşünüyoruz" dedi.
'EN ÖNEMLİ DETAY TURİST SAYISI'
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da görüşmenin önemine dikkat çekerek, "İki liderin buluşması ve turizm adına böyle önemli mesajlar vermeleri bizler adına oldukça sevindirici. Rusya'dan özellikle 6 milyon gibi bir turist rakamının telaffuzu heyecan verici. Vize konusuna değinmek gerekirse önemli bir nokta, Rus misafirler için bizim böyle bir talebimiz yok, Rusya'nın Türk vatandaşlarından vize talebi var. Bu da talihsiz uçak krizinden sonra alınmış bir karar oldu. Karşılıklı güvenin tahsisi noktasında önemli bir adım. Umarız yakında o sorun da ortadan kalkar. Ama burada asıl odak noktası 6 milyon turist beklentisi" ifadelerini kullandı.

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Rusya Devlet BaşkanıVladimir PutinIki Günlük
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