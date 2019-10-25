Plajlarda renkli görüntüler: Ekim ayında, güneşin keyfini çıkardılar
Muğla'da, Ekim ayında olunmasına rağmen güneşli günler sürüyor. Devam eden güzel havaların keyfini ünlü Belce Plajı'nda turistler sürüyor.
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, sonbaharın ortasına gelinmesine rağmen güneşli günler yaşanmaya devam ediyor. Ekim ayının sonunda bile sıcakların devam etmesi üzerine, ünlü Belcekız Plajı turistlerle doldu, taştı.
HAVA SICAKLIĞI 29, DENİZ SICAKLIĞI 24 DERECE
Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan dünyanın gözde plajlarından Belcekız Plajı, ekim ayında hala dolup taşıyor. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte çoğu İngiliz turistler, güneşlenip, yüzdü. Bazı tatilciler su sporlarıyla uğraşırken, kimileri günübirlik teknelerle çıktıkları mavi yolculukta dinlendi.
"ÜLKEME DÖNMEK İSTEMİYORUM"
İngiltere'den Türkiye'ye tatile geldiğini söyleyen Ashley Berta, "Bu plajı dünyada hiçbir şeye değişmem. Deniz suyu tertemiz. Tatili bırakıp ülkeme bile dönmek istemiyorum. Ekim ayında tatil yapmak bana daha iyi oluyor. Genelde sakinliği tercih ediyorum. Bu mevsimde deniz suyu sıcaklığı da çok uygun" dedi.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2