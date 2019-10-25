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Plajlarda renkli görüntüler: Ekim ayında, güneşin keyfini çıkardılar

Muğla'da, Ekim ayında olunmasına rağmen güneşli günler sürüyor. Devam eden güzel havaların keyfini ünlü Belce Plajı'nda turistler sürüyor.

TURİZM 25.10.2019, 14:58
Plajlarda renkli görüntüler: Ekim ayında, güneşin keyfini çıkardılar
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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, sonbaharın ortasına gelinmesine rağmen güneşli günler yaşanmaya devam ediyor. Ekim ayının sonunda bile sıcakların devam etmesi üzerine, ünlü Belcekız Plajı turistlerle doldu, taştı.

HAVA SICAKLIĞI 29, DENİZ SICAKLIĞI 24 DERECE

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan dünyanın gözde plajlarından Belcekız Plajı, ekim ayında hala dolup taşıyor. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte çoğu İngiliz turistler, güneşlenip, yüzdü. Bazı tatilciler su sporlarıyla uğraşırken, kimileri günübirlik teknelerle çıktıkları mavi yolculukta dinlendi.

"ÜLKEME DÖNMEK İSTEMİYORUM"

İngiltere'den Türkiye'ye tatile geldiğini söyleyen Ashley Berta, "Bu plajı dünyada hiçbir şeye değişmem. Deniz suyu tertemiz. Tatili bırakıp ülkeme bile dönmek istemiyorum. Ekim ayında tatil yapmak bana daha iyi oluyor. Genelde sakinliği tercih ediyorum. Bu mevsimde deniz suyu sıcaklığı da çok uygun" dedi.

#muğla #Plaj #fethiye
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