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Plajlar doldu taştı

Bodrum'da hava sıcaklığı artarken, sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu. Sahile gelen ancak mayosunu getirmeyi unutanlar, pişman oldu

Plajlar doldu taştı

Bodrum'da hava sıcaklığı artarken, sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu. Sahile gelen ancak mayosunu getirmeyi unutanlar, pişman oldu

14 Nisan 2018 Cumartesi 19:27
Plajlar doldu taştı
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BODRUM'da son iki günde hızla yükselen hava sıcaklığı, bugün kendini iyice hissettirdi. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, plajlar doldu.

Şehir merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarında adım atacak yer kalmazken, sahile mayolarını getirmeyenler pişman oldu. Bazı kişilerin elbiseleriyle denize girdiği, bazılarının ise çorap ve ayakkabılarını çıkartarak denizde yürüyüş yaptığı görüldü.

İlçede mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığının üç gün daha süreceği ardından normale döneceği belirtildi. Yerli ve yabancı turistlerin birlikte denize girdiği, güneşlendiği plajlar yaz aylarını aratmadı.

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Anahtar Kelimeler:
BodrumYerli Ve Yabancı Turistler
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