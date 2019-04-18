Pegasus’tan yeni rotalar

HOLLANDA’DAKİ üçüncü uçuş noktası olacak Eindhoven’a 29 Haziran 2019 tarihi itibariyle Sabiha Gökçen’den direkt seferler başlatacak olan Pegasus, yine Sabiha Gökçen’den Fas’ın en büyük şehri olan Casablanca’ya ise 8 Temmuz 2019 itibariyle uçmaya başlayacak. Alanya Gazipaşa (GZP) Havalimanı'na da sefer düzenleyen Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen üzerinden bölge halkını yeni rotalarla buluşturabilecek. Pegasus’un Sabiha Gökçen-Eindhoven uçuşları, Sabiha Gökçen’den Eindhoven Havalimanı’na Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 10.30’da, Eindhoven Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e ise yine aynı günler saat 13.50’de düzenlenecek. Sabiha Gökçen-Casablanca uçuşları, Sabiha Gökçen’den Casablanca Muhammed V Uluslararası Havalimanı’na Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri saat 20.50’de, Cazablanca Muhammed V Uluslararası Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e ise Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 00.45’te düzenlenecek.