Pegas'ın Türkiye hedefi 1 milyon

RUSYA'DAN Türkiye’ye 6-7 milyon turistin gitmesinin olası olmadığını düşünen Pegas yetkilileri, "Avrupa’da belirtildiği bir geri dönüş olursa, Rusya'da en iyi ihtimalle geçen yılın rakamlar yakalanır. Öte taraftan Rusya'da fiyatlar artıyor ancak ülkede hala kriz var, insanların gelirleri artmadı. 2014'te 35 ruble olan dolar şu anda 55-56 seviyesinde" değerlendirmesinde bulundular. Rusya-Türkiye arasındaki turizm ilişkilerinin büyük oranda siyasi ilişkiler tarafından belirlendiğini ifade eden yetkililer, "Biz, Mısır ve Türkiye'nin olmadığı o dönemi yaşadık. O dönemde bir şekilde risklerimizi azalttık, değişik yönlere kanalize olduk. Şimdi mesela hem iç hat, hem uluslararası taifeli uçuyoruz. Herkes kendine göre işlerini ayarlıyor. Herkes bir şekilde risklerini minimize ediyor.

'ZARAR GÖRDÜK'

3-4 yıl önce 'Türkiye Rusya uçağını düşürecek' deseler buna kim inanırdı. Ama oldu, oluyor. Bu nedenle kurduğunuz model önemli. Bizim kurduğumuz yapı ona uygun değildi ve bundan biraz zarar gördük. Para kazanmadığımız işleri artık yapmayacağız. Bu kriz bize bunu öğretti. Vatan-millet ruhuyla çalışıyoruz derken kimilerinin arkamızda durmadığını gördük. Elbette yanımızda duranlar da vardı" dediler.