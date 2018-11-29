Pegas'ın sahibinden Rusya pazarı ile ilgili kötü haber

RESORT Turizm Kongresi’ndeki panelde konuşan Ramazan Akpınar, Rusya pazarında 2019’da düşüş yaşanabileceğini söyledi.

''RUSYA PAZAINDA DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR''

Türkiye’de herkesin ayaklarını daha sağlam yere basması gerektiğini kaydede Akpınar, ‘’Rusya pazarında beklenin aksine farklı şeyler de yaşanabilir. Rusya azarının yüzde 10 artacağı bekleniyor ama ben bir artış olmayacağını, hatta belli bir düşüş yaşanacağını bekliyorum. Bunun belli nedenleri var. Ekonomi, alım gücündeki düşüş, kurlar, geleceğe dönük endişeler var. Bu nedenle pazar düşecek tabi’’ dedi.

''RUS TÜKETİCİLER GELİŞMELERDEN ETKİLENİYOR''

Akpınar konuşmasının devamında, ‘’Rusya pazarı stabilize olmuş gibi ama yani oluşan gelişmelerden dolayı tüketiciler etkilenebiliyor. Oluşabilecek en büyük risk 3. dünya savaşının çıkması. Bu, bizim tüketici kitlemizi zorluyor. Parası var ama tatil almıyor, gitmiyor. Aynı zamanda Ruslar, halkın yurt dışına çıkmasını azaltıp kendi ülkesini ön plana çıkarmak istiyor olabilir. Rusya’da yaşanabilecek en büyük riskleri yaşadık. Ruslar yurt dışına çıkabildiği sürece Türkiye birinci destinasyon olacak diye düşünüyorum.