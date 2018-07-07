Özlediğimiz Avrupalı turist gelmeye başladı

2018 Troia Yılının Çanakkale turizmine olan etkisini değerlendiren Yüksel, az da olsa uzun süredir bölgede görmedikleri Fransız, İtalyan ve İngiliz grupların Çanakkale’ye geldiklerini söyledi.

Troia yılının Çanakkale’ye olan etkisini çok az hissediyoruz!

Uzun dönemde 2018 Troia yılının Çanakkale’ye büyük katkısının olacağını da söyleyen Salih Zeki Yüksel, bu yıl için bunun tam olarak etkisini göremediklerini söyledi. Yüksel, “ 2018 yılının Troia Yılı ilan edilmesi ile birlikte bu yılı biraz daha hareketli geçiriyoruz. 2018 Troia yılı nedeniyle fuarlarda yapılan reklam ve tanıtımlar nedeniyle bu hareketliliği yaşıyoruz. Bölgeyi ve özellikle Troia bölgemizi merak edip gelen misafirlerimiz Çanakkale’mize bir hareketlilik kattı. Bölgemizde yoğun bir Kültür turları yok ama yine de Troia yılının az da olsa etkisini görüyoruz. Şehir merkezinde olan bir otel olarak, deniz-kum-güneş turizmi olmayan bir bölgede kültür turizminin önemine dikkat çekmek istiyoruz.

Troia yılının Çanakkale’ye olan etkisini çok az hissediyoruz. 2018 Troia yılının bu yıl olmasa da gelecek yıllarda etkisinin daha çok olacağını düşünüyoruz. Troia Müzesinin açılacak olması da önemli. Bunun için yapılacak olan reklamlar da etkili olacaktır. Bu yıl her ne kadar etkisi olmasa da gelecek yıllar için etkili olacağını düşünüyorum. Çanakkale’ye gelen misafirlerimiz bizim tarihi alanlarımız Gelibolu Yarımadamız Şehitliklerimiz, Kültür mirası Troiamız, Alxsandra Troias, Assos Bölgesini ve Biga Bölgemizdeki Parion’u görmeye geliyorlar. Misafirlerimiz Kültür turları arasında önde gelen bir destinasyon olan Çanakkale’yi tercih etmeleri durumunda asla pişman olmayacaklardır” dedi.

2018 Troia yılı sebebiyle, azda olsa uzun süredir görmediğimiz Fransız, İtalyan ve İngiliz gruplarımızda geldi!

Çanakkale turizmine olan etkisini değerlendiren Yüksel, az da olsa uzun süredir bölgede görmedikleri Fransız, İtalyan ve İngiliz grupların Çanakkale’ye geldiklerini de ifade ederek, “Şu anda en çok doluluklarımızı iç Pazar ile gerçekleştiriyoruz. Küçük çapta olsa da 2018 Troia yılı sebebiyle, uzun süredir görmediğimiz Fransızlar, İtalyanlar ve İngiliz gruplarımızda geldi. Bölgemizi her zaman tercih eden Avustralya ve Yeni Zelandalı misafirlerimiz de az da olsa gelmeye devam ediyorlar. Bu arada Troia yılı olması nedeniyle az da olsa Uzak Doğu’dan bir hareketlilik var. Japonları çok görmesek da Kore, Singapur Malezya, Tayland gibi ülkelerden gelenler var” diye konuştu.