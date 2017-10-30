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Özbek otelcilere Alanya'da eğitim verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TUI Hotels&Resorts Turkey işbirliğinde Alanya'daki bir otelde düzenlenen programda Özbekistan'dan gelen 25 kişilik otel sahibi ve otel yöneticileri grubuna bir hafta süresince turizm eğitimi verildi

Özbek otelcilere Alanya'da eğitim verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TUI Hotels&Resorts Turkey işbirliğinde Alanya'daki bir otelde düzenlenen programda Özbekistan'dan gelen 25 kişilik otel sahibi ve otel yöneticileri grubuna bir hafta süresince turizm eğitimi verildi

30 Ekim 2017 Pazartesi 21:11
Özbek otelcilere Alanya'da eğitim verildi
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EĞİTİMDE TUI Hotels & Resorts Turkey uzmanları Özbek turizmcilere yöneticilik içerikli THRT finans konsepti, learning & development konsepti, kalite yönetim sistemleri ve yöneticinin rolü, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları ise önbüro, servis ve kat hizmetleri konulu sunumlar yaptı.
Eğitimin ardından düzenlenen sertifika töreni ve gala yemeğine Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, TUI Hotels & Resorts Turkey CEO'su Ali Aydın, TUI Hotels & Resorts Turkey Eğitim ve Personel Gelişimi Müdürü Gülsün Çandar da katıldı. Katılımcılara sertifikaları müsteşar Ömer Arısoy, il müdürü İbrahim Acar ve CEO Ali Aydın tarafından verildi.

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ÖzbeklerTurizmAlanyaTUI Hotels&Resorts TurkeyKültür Ve Turizm Bakanlığı
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