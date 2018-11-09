Otellerin TL kiraları belli oluyor

ÖZAK Grubu tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan açıklamada şirketin portföyündeki varlıklarda kiracı durumunda olan Özak Grubu şirketlerinin döviz cinsinden olan kira bedellerinin yeniden belirlenmesi konusunda taraflarca karşılıklı mutabakata varıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Grubun bağlı ortaklığı Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından kiracı sıfatı ile işletilmekte olan Antalya Belek'teki Ela Quality Resort Hotel sabit kira bedelinin 01 Ekim 2018'den itibaren uygulanmak üzere 2018 yılı için aylık 2.240.000 TL +KDV olarak belirlenmesine ve takip eden dönemlerde bileşik TÜFE-ÜFE ortalaması esas alınarak güncellenmesine ciro payının ise yıl boyunca ve devam eden dönemlerde %7'den %10'a çıkarılmasına karar verilmiştir. Portföyümüzdeki diğer varlıklarda kiracı durumunda olan Özak Grubu şirketlerinin döviz cinsinden olan kira bedellerinin 02.01.2018 tarihli TCMB efektif satış kuru ile yeniden belirlenip Ocak-Eylül 2018 dönemi bileşik TÜFE-ÜFE ortalaması kadar artırılarak, 01.10.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanmasına ve takip eden dönemlerde bileşik TÜFE-ÜFE ortalaması esas alınarak güncellenmesine karar verilmiştir."