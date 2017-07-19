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Otellere dair önemli liste açıklandı

Alman seyahat acenteleri ve online rezervasyon motorları tarafından kullanılan Traveltainment rezervasyon sistemindeki aramalar esas alınarak oluşturulan Hotelometer listesi açıklandı

Otellere dair önemli liste açıklandı

Alman seyahat acenteleri ve online rezervasyon motorları tarafından kullanılan Traveltainment rezervasyon sistemindeki aramalar esas alınarak oluşturulan Hotelometer listesi açıklandı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 23:09
Otellere dair önemli liste açıklandı
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LİSTEYE Alanya'dan 9 otel girdi. 25 Haziran-9 Temmuz tarihleri üzerinde Traveltainment üzerinden yapılan aramalara göre, Türkiye listesinde önemli değişiklikler yaşandı. 10 otelden oluşan listedeki 8 otelin değiştiği görüldü.
TÜRKİYE LİSTESİNDEKİ 8 OTEL DEĞİŞTİ
Alman turistlerin en favori 10 otelinden oluşan listenin birinci sırasına Side Breeze yerleşirken, bir önceki listeye ilk sıradan giriş yapan Side Star ise aynı hızla liste dışı kaldı. Oleander Hotel listeye ikinci sıradan, Royal Dragon üçüncü sıradan, Kumköy’de yer alan PrimaSol Hane dördüncü sıradan, Kirman Belazur ise beşinci sıradan geri dönüş yaptı.

GENEL SIRALAMA

   Sıra                    Otel
1. Side Breeze             Evrenseki
2. Oleander Hotel          Kumköy
3. Royal Dragon            Kumköy
4. PrimaSol Hane           Kumköy
5. Kirman Belazur          Belek
6. Vera Stone Palace       Çolaklı
7. PrimaSol Hane           Side
8. Febeach                 Kumköy
9. SunConnect Sea World    Kızılağaç
10. Paloma Oceana          Kumköy

ÇİFT OTELLERİ
Sıra
1. Commodore Elite         Evrenseki
2. Febeach                 Kumköy
3. Heaven Beach            Side
4. Can Garden Beach        Side
5. Oleander Hotel          Kumköy
6. Delphin Imperial        Lara
7. Side Breeze             Evrenseki
8. Yalihan Una             Avsallar
9  Adalya Ocean            Evrenseki
10. SunConnect Sea World   Kızılağaç

AİLE OTELLERİ
Sıra
1. Kirman Belazur         Bogazkent
2. PrimaSol Hane Family   Kumköy
3. Vera Stone Palace      Çolaklı
4. Royal Dragon           Kumköy
5. PrimaSol Hane Garden   Side
6. Side Breeze            Evrenseki
7. Lyra Resort            Kızılağaç
8. Oleander Hotel         Kumköy
9. Paloma Oceana          Kumköy
10. Club Grand Side       Çolaklı

SINGLE OTELLER
Sıra
1. Gardenia Hotel         Alanya
2. Heaven Beach Resort    Side
3. Aska Just In Beach     Avsallar
4. Riviera Hotel & Spa    Alanya
5. Side Royal Paradise    Kumköy
6. Doris Aytur            Mahmutlar
7. La Finca Marina Hotel  Alanya
8. Lonicera World         Alanya
9. Aslan Kleopatra        Alanya
10.İncekum Su             Avsallar

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Son Güncelleme: 19.07.2017 23:16
Anahtar Kelimeler:
Alman SeyahatTraveltainmentRezervasyonHotelometer
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