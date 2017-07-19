Otellere dair önemli liste açıklandı

LİSTEYE Alanya'dan 9 otel girdi. 25 Haziran-9 Temmuz tarihleri üzerinde Traveltainment üzerinden yapılan aramalara göre, Türkiye listesinde önemli değişiklikler yaşandı. 10 otelden oluşan listedeki 8 otelin değiştiği görüldü.

TÜRKİYE LİSTESİNDEKİ 8 OTEL DEĞİŞTİ

Alman turistlerin en favori 10 otelinden oluşan listenin birinci sırasına Side Breeze yerleşirken, bir önceki listeye ilk sıradan giriş yapan Side Star ise aynı hızla liste dışı kaldı. Oleander Hotel listeye ikinci sıradan, Royal Dragon üçüncü sıradan, Kumköy’de yer alan PrimaSol Hane dördüncü sıradan, Kirman Belazur ise beşinci sıradan geri dönüş yaptı.

GENEL SIRALAMA

Sıra Otel

1. Side Breeze Evrenseki

2. Oleander Hotel Kumköy

3. Royal Dragon Kumköy

4. PrimaSol Hane Kumköy

5. Kirman Belazur Belek

6. Vera Stone Palace Çolaklı

7. PrimaSol Hane Side

8. Febeach Kumköy

9. SunConnect Sea World Kızılağaç

10. Paloma Oceana Kumköy

ÇİFT OTELLERİ

Sıra

1. Commodore Elite Evrenseki

2. Febeach Kumköy

3. Heaven Beach Side

4. Can Garden Beach Side

5. Oleander Hotel Kumköy

6. Delphin Imperial Lara

7. Side Breeze Evrenseki

8. Yalihan Una Avsallar

9 Adalya Ocean Evrenseki

10. SunConnect Sea World Kızılağaç

AİLE OTELLERİ

Sıra

1. Kirman Belazur Bogazkent

2. PrimaSol Hane Family Kumköy

3. Vera Stone Palace Çolaklı

4. Royal Dragon Kumköy

5. PrimaSol Hane Garden Side

6. Side Breeze Evrenseki

7. Lyra Resort Kızılağaç

8. Oleander Hotel Kumköy

9. Paloma Oceana Kumköy

10. Club Grand Side Çolaklı

SINGLE OTELLER

Sıra

1. Gardenia Hotel Alanya

2. Heaven Beach Resort Side

3. Aska Just In Beach Avsallar

4. Riviera Hotel & Spa Alanya

5. Side Royal Paradise Kumköy

6. Doris Aytur Mahmutlar

7. La Finca Marina Hotel Alanya

8. Lonicera World Alanya

9. Aslan Kleopatra Alanya

10.İncekum Su Avsallar