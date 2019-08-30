Otellerde doluluk ve fiyat arttı

KONAKLAMA sektöründe temmuz ayı doluluklarında artış hızı yavaşlasa da fiyatlardaki artış dikkat çekti. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), konaklama sektöründe temmuz ayı doluluklarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin Temmuz 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak yüzde 76,1 olarak kaydedildi. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için beş yıldızlı otelleri baz alarak hazırladığı Temmuz 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, Temmuz 2019’da Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 14 artışla 100,3 Euro oldu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 16,4 artışla 76,3 Euro olarak gerçekleşti. Temmuz 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 79 olurken, ortalama oda fiyatı ise 119,8 Euro olarak tespit edildi.

İlk 7 aylık dönemde ise Türkiye’nin ortalama doluluk oranları yüzde 1,2 artışla yüzde 65,6, ortalama oda fiyatı yüzde 9,1 artışla 75,1 Euro, odabaşı elde edilen gelirler yüzde 10,4 artışla 49,2 Euro olarak gerçekleşti.

DOLULUKLAR TEMMUZDA YÜZDE 0,3 DÜŞTÜ

Antalya’da Temmuz 2019 otel dolulukları ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 azalarak yüzde 76,5 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 172,3 Euro ile 2018'e göre yüzde 22,1 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 21,7 artış yaşandı ve 131,8 Euro olarak ölçüldü.

7 AYLIK DOLULUKLARDA İSE YÜZDE 2 ARTIŞ VAR

Antalya’da Ocak-Temmuz 2018 döneminde yüzde 62,8 olan doluluk oranı Ocak-Temmuz 2019 döneminde yüzde 2 artışla yüzde 64,1’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 8,9 artışla yüzde 77,2 Euro’dan 84,1 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 11,1 artışla 48,5 Euro’dan 53,9 Euro’ya yükseldi.