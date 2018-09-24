Oteller artan toplantı taleplerinden memnun

SON yıllarda Anadolu Yakası’nda açılan oteller, hem bölgenin toplantı ve etkinlik taleplerini karşılıyor; hem iş, tatil veya sağlık amaçlı gelen konuklarını misafir ediyorlar.

Bölgenin toplantı üssü olarak konumlandıklarını kaydeden Hilton Garden Inn Canpark Ümraniye Genel Müdürü Alp Atilla, şunları söyledi:

Toplantı organizasyonlarında ciddi oranda talep alıyoruz

“Birçok global ve yerli şirketin hemen yanı başında yer almamız sebebiyle, toplantı organizasyonlarında ciddi bir talep almaktayız. Otelimiz, Ümraniye Haldun Alagaş Caddesi'ndeki lokasyonuyla İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasından gelecek olanlara kolay ulaşım sağlaması, önünde Metro durağının bulunması, yüksek tavanları ve gün ışığı alan salonlarıyla ferah mekanlarda toplantı ve organizasyon imkanı, Hilton kalite ve zarafetinde hazırlanan enfes lezzetlerle dolu toplantı paketi seçenekleriyle, iş dünyası tarafından yoğun ilgi görüyor.

İçinde bulunduğumuz Eylül ayı ile birlikte iş insanlarının yanı sıra, dört mevsim uygun seyahat lokasyonlarını takip eden kültür turizmi ile sağlık ihtiyaçlarını birleştiren dünyanın her yerinden gezginleri ağırlıyoruz” dedi.

Yazın, Ortadoğulu turistler ile doluluklar arttı

Dünya'da yer alan haberde, yoğun bir yaz dönemi geçirdiklerini ve özellikle Ortadoğu’dan gelen misafirleri ağırlıklarını anlatan Alp Atilla, konuşmasına söyle devam etti: “Haziran 2017 tarihinde açılan otelimiz, geçen bir yılı aşkın süredir başarılı bir doluluk gerçekleştirdi. Ülkemizin yanı sıra, Ortadoğu, Almanya, Kuveyt, Amerika, Danimarka başta olmak üzere, birçok ülkeden misafirlerimizi ağırladık. Özellikle yaz döneminde Körfez ülkelerinden yoğun talep aldık ve bu ilgide Canpark AVM karma projesinde yer almamız ile ulaşım kolaylığı sağlamamızın büyük rolü oldu.

Turistik amaçla gelen misafirlerimizin bir kısmı, alışveriş odaklı konaklamalar gerçekleştirdiğinden Canpark AVM’nin seçkin mağazalarıyla sunduğu alışveriş imkanları misafirlerimizi cezbetti. Özetle, sahip olduğumuz tüm değerlerimiz Hilton hizmeti ile buluşunca; gerek iş seyahati, gerek tatil, gerek sağlık amaçlı gelenlerin tercihi olmaktayız” diye konuştu.

Misafirlerin %47’sini, yabancı konuklar oluşturuyor

Yabancı misafirlerin taleplerinin, artarak devam ettiğini belirten Alp Atilla, şunları kaydetti: “Otelimizde konaklayanların %53’nü yerli, %47’sini yabancı misafirlerimiz oluşturuyor. İç pazarın yanı sıra, yurtdışı pazarlarda da tanıtım ve pazarlama çalışmalarımız mevcut.

Farklı ülkelerdeki seyahat acentalarıyla yaptığımız görüşmelerin meyvelerini almaktayız. Pazar çeşitliliğini arttırma yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yıl, hedeflerimize ulaşacağımız başarılı bir yıl olacak. 2019 yılına rezervasyonlar almaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.