Otelciliğe zarar veren oteller var

KALİTELİ ve güler yüzlü hizmet,konforlu ve lüks odalar,her bir misafire bire bir ilgi gibi kavramları samimiyet ile harmanladığınızda ortaya tadından yenmeyen eşsiz bir ürün çıkıyor.Biz Küpeli Palace Hotel & Spa’da lider olarak benden başlayarak en alt kademedeki personelimize kadar bu bilinç ile harekete ediyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir ?

Malesef sektörde otelciliğe giren ve turizm pastasından pay almaya çalışan otellerin sayısı her geçen gün artıyor.Bir taraftan pastadan pay alan otellerin sayısı artarken mevcut otellerin dolulukları düşüyor.

Dolulukları düşen oteller artan maliyet yükü altında ezilmemek için hizmet kalitesini düşürüyorlar.Bu durum çoğu zaman personel maaşı yada ürünlerin kalitesizliği olarak karşımıza çıkıyor.Buna otelcilik mesleğine uzak kopyacılarıda eklersek sektör içinden çıkılmaz bir karmaşada buluyor kendini.

Bu noktada karşımıza hizmette farkındalık yaratan ve vizyoner bakış ile kendini yenileyen tesislerin önemi çıkıyor.

Bizi ayakta tutan ve başarıya götüren anlayışın temeli bu diyebilirim.

Kopyacı oteller ve otelcilikten anlamayan ellerin sektörde varlık göstermesinin turizme zarar verdiğini düşünüyorum.

Eğer oteller turizmde farkındalık yaratamayacaklarsa,diğer otelleri kopyalayacaklarsa ve mevcut otellere zarar vererek büyüme eğilimine gireceklerse bu işi yapmamalılar.