Otelci 'KDV iadesi' istiyor

Ceren ŞAHİN

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Thomas Cook seyahat acentesinin iflasının ardından bir toplantı gerçekleştirdi ve turizmde sektör temsilcileriyle bir araya gelerek acil bir eylem planı oluşturdu. Toplantıya MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden, Manavgat Side Turizm ve Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut ve 16’ncı meslek (konaklama tesisleri ve turizm işletmeleri) komitesi üyeleri katıldı. Toplantı kapsamında yapılan istişarelerde Manavgat ve Side’de bulunan otellerin toplam zararının 150 milyon euro (930 milyon TL) olduğu açıklandı. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığına da bir çağrı gerçekleştirildi. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, bölgenin dudak uçuklatan zararına işaret ederek, otelcilerin Thomas Cook’a kestikleri faturalar kapsamında devlete ödemiş oldukları geçmiş dönem KDV bedellerinin iadesi noktasında düzenleme yapılmasını istedi.

‘YILLIK HASILATIN YÜZDE 75’İ KAYBEDİLDİ’

MATSO Başkanı Boztaş, Thomas Cook'un iflasının ardından yalnızca Manavgat ve Side’de bulunan otellerin zararının 150 milyon euro (930 milyon TL) olduğunu ifade ederek “200 günlük turizm sezonunun yarısının, yani 100 günün, sezondaki en dolu ve fiyatların en yüksek olduğu dönemlerde elde edilen gelirler (temmuz-ağustos-eylül) dahil, yıllık hasılatın yüzde 75'i kaybedilmiştir” dedi.

‘AKDENİZ’DEN ERSOY’A ACİL KDV ÇAĞRISI’

Manavgat’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yaptığı ‘KDV iadesi’ çağrısına Alanya da destek verdi. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya’da da zararın 80 milyon euroyu (496 milyon TL) bulabileceğine dikkat çekerek “Zararımız gerçekten büyük. İflasın şokunu halen üzerimizden atabilmiş değiliz. Bildiğiniz üzere İngiltere ayağında açıklanan iflasın ardından Hollanda, Almanya ve Polonya’dan da olumsuz dönüşler almıştık. Gözümüz kulağımız da hali hazırda halen Rus pazarında. MATSO tarafından yapılan ve KDV iadelerini gündemine alan çağrıya sonuna kadar destek veriyoruz. Zira bizler yani otelciler acentelere faturalarımızı keserken KDV ile birlikte kesiyoruz. Faturalarımız üzerinden devlete yüzde 8’lik bir vergi ödüyoruz. Thomas Cook iflasını açıklamadan önce bizler haziran, temmuz ve ağustos konaklamalarında yüzde 8’lik KDV ödemelerimizi devlete gerçekleştirdik. Fakat herkesin bildiği üzere Thomas Cook’un iflasıyla birlikte bizler mevcut ödemelerimizi alamadık. Alamayacağız da. Dolayısıyla Manavgat’tan yapılan çağrıya Alanya’dan da destek veriyor ve bakanlık tarafından Thomas Cook konaklamaları kapsamında haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan, geriye dönük yapmış olduğumuz KDV ödemelerimize ilişkin bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Tarafımıza iade edilmesi noktasında da acil çağrıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.