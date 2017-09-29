Otel doldu cep boşaldı

HENÜZ gelirlerde kayda değer bir artış yaşanmasa da aylık bazda doluluklar iki yıl önceki oranları aştı. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) açıklamasına göre, Türkiye'nin Ağustos 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 40.5 artarak yüzde 75.3 oldu. Otel doluluklarının iki yıl önceki oranı, yani Ağustos 2015’teki yüzde 72.9’u yakalayarak aştığı gözlendi. Fiyatlar 8 ayda ekside kaldı, ancak aylık bazda hafif artışlar başladı.

AĞUSTOS'TA DOLULUK YÜZDE 40.5 ARTTI

Türkiye, turizmde yüksek sezon olarak kabul edilen yaz dönemini umutlanarak kapattı. Henüz gelirlerde kayda değer bir artış yaşanmasa da aylık bazda doluluklar iki yıl önceki oranları aştı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı ‘Ağustos 2017 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye'nin Ağustos 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 40.5 artarak yüzde 75.3 olarak kaydedildi. Ağustos 2016’da bu oran yüzde 53.6 olmuştu. STR’nin sistemine dahil otellerin verilerinin ortalamasını veren bu artış oranı ile Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranını yakalamış oldu.

İKİ YIL ÖNCESİNİ YAKALADI

Otel doluluklarının iki yıl önceki oranı, yani Ağustos 2015’teki yüzde 72.9’u yakalayarak aştığı gözlendi. Fiyatlarda da henüz yıl geneline yansımasa da aylık bazda yükseliş başladı. Ağustos 2016’da 87.1 Euro olan ADR denilen ortalama günlük satılan oda bedeli Ağustos 2017’de hafif artışla 88.9 Euro’ya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise 46.7 Euro’dan 67.0 Euro’ya yükseldi.

EN BÜYÜK GELİR KAYBI TÜRKİYE'DE

İlk sekiz aylık otel doluluklarında da en büyük artışı gösteren ülke yüzde 16.6 artışla ve yüzde 58.3’lük doluluk oranıyla Türkiye oldu. Buna karşılık ilk 8 ayda oda fiyatlarında en büyük kaybı yüzde 14.6 gerileme ile yine Türkiye kaydetti. 8 ayda Türkiye’de ortalama oda fiyatı 68.7 Euro olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 80.4 Euro olmuştu. Oda gelirleri ise aynı dönemde yerinde saydı ve 40.2’den 40.0 Euro’ya geriledi.

ANTALYA 2015'İ YAKALAYAMADI

Antalya’da Ağustos 2017’de otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16.8 artarak yüzde 76.5 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 65.5 olmuştu. Ancak Antalya’nın henüz 2015 oranlarını yakalayamadığı gözlendi. Ağustos 2015’te Antalya’da doluluklar ortalama yüzde 85 olarak gerçekleşmişti. Antalya’da Ağustos ayında ortalama günlük satılan oda bedeli 141.5 Euro olarak, 2016'ya göre yüzde 6.6 artış gösterdi. Ağustos 2016’da bu rakam 132.8 Euro olmuştu. Ağustos 2015’de ise 198.8 Euro gibi oldukça yüksek bir düzeydeydi. Antalya’da toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 24.5 artış yaşandı ve 108.2 Euro olarak ölçüldü. Ağustos 2016’da bu rakam 86.9 Euro, Ağustos 2015’te 168.9 Euro olmuştu. Ocak-Ağustos 2017’de ise Antalya’da doluluklar 2016’daki yüzde 53.6’dan yüzde 59.9’a yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 86.1 Euro’dan 82.9 Euro’ya geriledi. Oda başı gelirler ise 46.2 Euro’dan 49.6 Euro’ya yükseldi. Ocak-Ağustos 2015’te Antalya’da doluluklar yüzde 60.4, ortalama günlük satılan oda bedeli 122.5 Euro, oda başı elde edilen gelirler 74.0 Euro olarak gerçekleşmişti.

'SÜREKLİ BUNU İFADE ETTİK'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da bu istatistiğin kendilerini şaşırtmadığını, sürekli bu konuyu ifade ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Otellerde doluluklar yaşanmasına yaşandı ama gelirler ciddi seviye düşük. Geçen sene yaşanan olumsuzluklardan sonra insanlar Türkiye tercihinde çok tereddütlü davrandı. Tesisler talep oluşturabilmek adına fiyat aksiyonları yapmak zorunda kaldı. Bu durumda ciddi gelir kayıplarına yol açtı" diye konuştu.

'TOPARLANMA EN AZ 2 YIL ALIR'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise sektörde toparlanmanın uzun bir zaman dilimine yayılabileceğini ifade ederek, "Bunun yaşanacağı öngörülen bir durumdu. Zor bir süreçten çıktık. 2017 rakamları bu şekilde olmak zorundaydı ve bu şekilde oldu. Toparlanmak en iyi ihtimalle 2 yıl sürecektir. Orta vadede toparlanma daha iyi görünecektir. Bundan sonraki süreçte daha iyisini yapmaya çalışacağız. Umuyoruz ki ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar da son bulur ve güzel sezonlar geçirebiliriz" ifadelerini kullandı.