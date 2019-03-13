Orhan Sancar'dan Rusya pazarına ilişkin önemli uyarılar

MITT Moskova Fuarı kapılarını açtı. Fuarda konuşan Atlas Global Genel Koordinatörü Orhan Sancar’a ilk olarak fuar alanında Türkiye standının bu sene neden daha küçük olduğu soruldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un göreve gelmesinin ardından fuarlar yerine daha modern tanıtım çalışmalarının öne çıkmaya başladığını belirten Sancar, şunları söyledi:

“Artık fuarlar profesyonellerin buluştuğu, toplantı yaptığı bir yer haline geldi. Dolayısıyla uzun dönemde stantların daha da küçüleceğini, hatta fuarlara katılınmayacağını düşünüyorum. Bazı tur operatörleri şimdiden fuarlara katılmak yerine kendi workshop’larını yapmayı tercih ediyor. Burada harcayacakları paraları kendi etkinliklerine aktararak acentelerini bir araya getiriyorlar.”



'TUR OPERATÖRLERİ GEÇEN SENE 350 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİ'



Rusya pazarının 2019 yılında nasıl bir performans göstereceğine dair değerlendirmeleri paylaşan Orhan Sancar, “Tur operatörleri geçen sene yüzde 20 fazla kapasite planlayarak pazarı zorladılar. 4 milyon civarında olması beklenen turist sayısının 5 milyona ulaşması için kapasiteler yüksek tutuldu. Bu sayıya ulaşmak için de o yüzde 20’lik kapasiteyi ucuza satmak zorunda kaldılar. Bu durum yaklaşık 350 milyon dolar civarında bir zarara sebep oldu.” dedi.



2019'DA KAPASİTE YÜZDE 20 AZALTILDI



Tur operatörlerinin bu sene Türkiye kapasitelerini geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 azaltarak plan yaptığını belirten Sancar, “Bu sene planlar yaklaşık 4 milyon ziyaretçiye göre yapılsa da, daha önce sipariş verilen uçakların filolara katılması sebebiyle şu anda Rusya’da atıl durumda olan bir sürü uçak var. Bu uçakların piyasaya girmesi için çok ciddi baskılar var.” şeklinde konuştu.



'RUSYA'DA ATIL DURUMDA BİR SÜRÜ UÇAK VAR, OPERATÖRLER BASKI ALTINDA'



Tur operatörlerinin Mısır’ın bu sene açılması ve bu uçakların orada değerlendirilmesi yönünde bir beklentisi olduğunu belirten Sancar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Açıkçası bizim de beklentimiz bu yöndeydi. Ancak tekrar saldırıların olması, Hurghada ve Şarm El-Şeyh havalimanlarında Rusya’nın talep ettiği güvenlik duvarının bitirilememesi gibi beklenmeyen durumlar yaşanmasından ötürü destinasyon hala açılmadı. Görüşmeler devam ediyor. Rusya, havalimanlarında özellikle son yükleme alanında olmak üzere bazı kontrollerin Rus yetkililer tarafından yapılmasını ve uçaklarda tüketilen gıda maddelerinin Rusya tarafından temin edilmesini talep ediyor. Almanya da şu anda Mısır’da benzer bir uygulamayı hayata geçiriyor. Sonuç olarak Rusya’da şu anda atıl durumda olan yüzde 20-25’lik bir uçak kapasitesi var. Tur operatörlerine ‘Ya kapasiteleri arttırıp bu uçakları kullanın ya da biz tarifeli seferlerde kullanacağız’ şeklinde bir baskı uygulanıyor.”



'OTELLERDE KONTENJAN YOK, BDT PAZARI 6 MİLYONDA KALIR'



Türkiye’nin Avrupa pazarından yüksek talep görmesi sebebiyle otellerde de bir kontenjan sorunu yaşandığını belirten Sancar, şunları söyledi: “Kapasiteler arttırılsa bile otellerde yer olmadığı için istenilen otellerde ya da istenilen fiyatlarda yer bulunamayacak. Tüm bu sebeplerden ötürü şu anki tabloda, Rusya’dan Türkiye’ye 4 milyondan fazla turist gelmesi imkansız görünüyor. Ukrayna’da 1 milyon, Kazakistan’da ise 350 bin gibi bir sayı gözüküyor. Diğer BDT ülkeleri ile birlikte 6 milyon gibi bir sayıya ulaşılacağını düşünüyorum.Son dakikalarda kontenjanlarda açılma olması durumunda bu sayı biraz artabilir, ancak bu da genel tabloyu fazla etkilemez. Tur operatörleri sezon başında kendi aralarında bir centilmenlik anlaşması yaparak kapasitelerini yüzde 20 oranında düşürmüştü. Şu anda herkes anlaşmaya uyulup uyulmadığını takip ediyor, birbirini izliyor. Bu kapasitelerin korunup korunmayacağı, pazarın koşullarına göre şekillenecek gibi görünüyor.”



'ARTIK İSTİKRARLI PAZAR OLARAK AVRUPA GÖRÜLÜYOR'



Daha önceki yıllarda kontenjan sıkıntısı olması durumunda otellerin Avrupa pazarına satış yapmayı durdurup Rusya’da satış yapmaya devam ettiklerini belirten Sancar, “Artık Avrupa pazarı daha istikrarlı görülüyor. Rusya pazarında çok fazla iniş-çıkış olması sebebiyle, bu pazara öncelik verilecek gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.



ATLAS GLOBAL KAPASİTESİNİ YÜZDE 40 DÜŞÜRDÜ



Rus hava yolu şirketlerinin elindeki fazla kapasiteden ötürü Türk hava yolu şirketlerinin bu sene önemli ölçüde kapasite küçülttüğünü belirten Sancar, “Atlas Global bu sene Rusya’dan Türkiye’ye dönük kapasitesini yüzde 40 civarında düşürdü. 500-600 bin koltuk planladık. “ dedi.