Operatörlere dev teşvik

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Erhan Yönet, Intourmarket 2015 Turizm Fuarı'nda temaslar kurdu. İkili, Rus turistlerin geçiş kolaylığını sağlayacak çalışmalar olduğunu söyledi. Dahaoğlu ve Yönet, turizm fuarından bildirdi:

'EXPO 2016 ANTALYA STANDI DA VAR'

Rusya Federasyonu’nun Başkenti Moskova'da 10. kez düzenlenen Intourmarket 2015 Turizm Fuarı'na 9. kez katılan ülkemiz, bakanlığımızın bin 20 metrekarelik standı ile temsil ediliyor. Fuarın en büyük standına sahip olan Türkiye gerek alan büyüklüğü gerekse tasarım ile fuarda en fazla dikkat çeken ülke standı konumunda. Türkiye standında turistik tesisler ile acentaların dışında sağlık turizmi temsilcileri de yer alıyor. Diğer taraftan bölgesel tanıtım yapmak amacıyla Antalya'dan EXPO 2016 Antalya'nın da yer aldığı fuarda Alanya, Kapadokya, Kars ve İzmir'den turizm birlikleri ve kalkınma ajansları Bakanlık standında etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

'İSPANYA VE YUNANİSTAN’DAN ZAYIF TANITIM'

Coral Travel, ayrı bir alanda büyük çoğunluğu Antalya'dan katılan otel işletmeleriyle tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yürütüyor. İspanya, İtalya ve Yunanistan oldukça küçük alanlarda temsil ediliyor. Avrupa Birliği (AB) üyelerinin pazara yönelik beklentilerinin fuar alanlarına da yansıdığı gözleniyor. Mısır, geniş standıyla ilk günden itibaren tanıtım etkinliklerini çeşitli dans ve müzik gösterileriyle sürdürüyor.

'MITT MOSKOVA ÖNCESİNDE ÇALIŞMALAR VAR'

Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, Antalya-Alanya standını ziyaret ederek, Rusya pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Pazardaki durumu güçlendirici önlemler üzerinde önemli adımlar atıldığını, sektöre yapılacak teşviklerle birlikte, MITT Moskova Turizm Fuarı öncesinde Rus turistlerin geçiş kolaylığı üzerinde de çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Temurci, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bakanlık olarak aldığımız önlemlerden bir tanesi de krediler ile ilgili. Rusya'dan Türkiye'ye 400 bin ve üstü ziyaretçi getiren tur operatörlerine devletimizin bir desteği olacak. Bunun ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bu özellikleri taşıyan firmalarımıza 100 milyon TL bir kredi vermemiz söz konusu. Bu 100 milyon TL'lik kredi desteği yaklaşık 11 ülkeyi kapsıyor. Rusya dışında Kazakistan, Azerbaycan'ın bulunduğu Türki cumhuriyetler ile Ukrayna ve İran'ı kapsıyor. Toplam 11 ülkeyi kapsıyor ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne üye olan seyahat acentelerinin hepsi bundan faydalanabilecek. Zaten bizim buradaki pazara yön veren Türk tur operatörlerinin bir çoğunun Türkiye'de incoming acenteleri var ve onların aracılığı ile bu krediye başvurma durumları olabilecek."

'AMACIMIZ GEÇEN YIL ORANLARINI KORUMAK'

Kredi desteği haricinde şubat ayı başında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı ve Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren charter uçaklarına yapılması kararlaştırılan 6 bin dolarlık yakıt desteği ile ilgili düzenlemelerinde yapıldığını ve detayların yakında kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Ahmet Temurci, "Bizim şu anda beklentimiz geçen seneki rakamları korumak. Dediğim gibi bunun için Nisan ve Mayıs aylarında hem kredi desteği, hem 6 bin dolarlık yakıt desteği ile biz sezonu normal bir zamanda başlatmak istiyoruz aslında. Nisan ve Mayıs'ı istediğimiz seviyede başlatabilirsek sanırım yaz aylarında da bu sayıyı artırarak devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

'RUS PAZARINDA DARALMALAR YAŞANACAK'