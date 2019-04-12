Önümüzdeki 15 yılda turizm iş kollarının % 47'si değişecek

KÜRESEL turizmin aktörleri ve kanaat önderleri, WTTC tarafından İspanya'nın Seville kentinde düzenlenen zirvede sektörün bugünün ve geleceğini tartıştı.



''SEKTÖRDEKİ CİDDİ BÜYÜMEYE HAZIR OLMALIYIZ''

Sektörün geleceğinin parlak olduğunu belirten WTTC Yönetim Kurulu Başkanı Chris Nassetta, önümüzdeki 10 yıl içinde sektörün 100 milyon yeni iş alanı açacağını ve dünya GSMH'sine etkisinin 8 trilyon doları aşacağını ifade etti. Sektörde ciddi büyüme gerçekleşeceğini kaydeden WTTC CEO'su Gloria Guevara ise ''sektörde ciddi büyümeyi öngörüp geleceğe hazır olmalıyız.'' dedi.

Turizm sektörünün dijital turiste şimdiden hazır hale gelmesi gerektiğinin altı çizilen zirvede, bir an önce hem otellerde hem de iş süreçlerinde bunun uygulanmaya başlanarak öne geçilmesi gerektiğine dikkat çekildi.



''ÜRÜN VE DESTİNASYON PORTFÖYÜ DENGEDE TUTULMALI''

Riski azalmak için ürün ve destinasyon potföyünü dengede tutmak gerektiğini ifade eden TUI CEO’su Friedrich Joussen ise ''dijital yeteneklerin arttırılması lazım.'' ifadelerini kullandı.

''FİZİKSEL SINIRLAR ÖRMEK DÜNYA BARIŞINA KATKI SUNMAZ''

Zirvenin ana konuşmacısı ise Amerika Birleşik Devletleri 44. Başkanı Barack Obama oldu. İklim değişikliğinin çok önemli göçlere neden olabileceğine dikkat çeken Obama, teknolojik gelişmelerin ülkeler arasındaki sınırları kaldırdığı bir dünyada, fiziksel sınırlar örmenin dünya barışına katkı sağlamayacağını ifade etti. Seyahat etmenin insanlar arasında kültürel anlamda tanışmayı sağladığı için hem hoşgörüyü hem de ülkeler arası anlayışı geliştireceğini ifade eden ABD eski başkanı, milenyum çağının yeni turist profilinin yeni yerler keşfetmeye meyilli olduğunu belirtti.



''ÖNÜMÜZDEKİ 15 YILDA TURİZM İŞ KOLLARININ YÜZDE 47'Sİ DEĞİŞECEK''

Zirvede ayrıca havalimanlarında yüz tanıma sistemlerinin yaygınlaştığı milenyum çağı ile meşgulken, şu an seyahat etmeye meyilli olan yaşlıların veya yakın gelecekte yaşlanacakların unutulmaması gerektiğini dile getirildi. Şu anda uzay turizmi için rezervasyon yapan Japonların veya gideceği destinasyonla ilgili diğer turist profillerine nazaran daha fazla araştırma yapan Çinlilerin bulunduğunu bir turizm dünyası olduğu kaydedilen zirvede, ''Teknolojik gelişmeler ve robotların kullanılması ile önümüzdeki 15 yılda iş dallarının yüzde 47'si değişecek.'' notu düşüldü.



YAĞCI, OBAMA İLE ANTALYA'YI KONUŞTU

Zirveye Türkiye'den WTTC Yönetim Kurulu Komite Üyesi Ayhan Bektaş ve WTTC üyesi Erkan Yağcı katıldı. Yağcı zirveyle ilgili olarak, ''Barack Obama ile gerçekleştirdiğimiz kısa görüşmede, Antalya'yı konuşma imkanı bulduk. Obama, Antalya'yı özellikle golf alanında çok beğendiğini ifade etti.'' değerlendirmesinde bulundu.