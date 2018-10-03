Onlar için Türkiye tatili yüzde 50 ucuzladı

RUSYA Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de Ekim ayından itibaren konaklama ücretlerinin yüzde 50'ye kadar ucuzladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Ddevam eden sıcak havalar sayesinde, Türkiye'nin bu yıl da Rusya vatandaşları için sonbaharda da popüler bir ülke olmasını sağladı" denildi.

Moskova'daki tur firmaları tarafından yapılan açıklamada, bu yıl Ekim ayında Türkiye için gelen taleplerin geçen yıla oranla daha yüksek olduğu belirtildi. Haberrus'ta yer alan habere göre, ekim ayında Türkiye'de yaz tatili maliyeti, sezonun en yoğun olduğu dönemlere kıyasla yüzde 30 ile yüzde 50 oranında ucuzladı.

İki kişilik bir hafta tatil 520 Dolar

Buna göre Ekim ayında iki kişilik bir hafta Türkiye tatilinin Rusya vatandaşlarına maaliyeti 34 Bin Ruble (520 Dolar) oldu. Bu rakam Eylül ayına kıyasla yüzde 22 daha uygun.

Ruslar Kasım ayında da Türkiye'ye tatile gitmeye devam ediyor. Örneğin 2 Kasım'da Moskova çıkışlı iki kişilik, yedi günlük tatil paketi fiyatları 32 Bin Ruble'den (490 Dolar) satışa sunuluyor.

Geçen yıl da olduğu gibi Rusların Türkiye'de bu yıl en çok tercih ettiği tatil şekli plajlar oldu. Ancak sonbaharda Türkiye'ye gelenler, plajlar dışında şehir gezilerini de tercih ediyor. Rusya'dan şehir gezileri için Türkiye'ye gelen Bu turistlerin oranında da bu yıl yüzde 10-15 oranında artış olduğu belirtildi.