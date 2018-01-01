'OHAL turizmci etkilemeyecek'

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kanun Hükmünde Karanamelerin (KHK) ve Oğanüstü Hal'in (OHAL) turizmi etkilemeyeceğini savundu. Kurtulmuş, OHAL ve KHK'ların turizmi etkileyeceğine dair genel bir algı oluşturulduğunu ancak uygulamanın sıradan yurttaşları ve turistleri etkilemeceğini söyledi. Kurtulmuş, "15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün uluslararası alanda da ciddi algı operasyonu yaptığını biliyoruz. Ben 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan bazı endişelerin süreç içinde çözülmeye başladığını görüyorum" dedi.

'2018'DE EN AZ 35 MİLYON TURİSTİ BULURUZ'

Turizmde yakalanan sonucu “Sektörün dayanıklılığına borçluyuz” diye açıklayan Kurtulmuş, bunda Türk–Rus ilişkilerinin düzelmesi, iki ülkenin Suriye’yle ilgili Astana sürecini başlatması, Türkiye’nin içeride ve sınırlarında teröre karşı verdiği etkin mücadele ile Avrupa’da Türk karşıtlığının yükseldiği seçim döneminin geride kalmasının da etkili olduğunu söyledi. Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Turizmde üçüncü evre dediğimiz hem yeni pazarlara açılma hem de yeni ürünler üretme stratejisini başlattık. 2018’de sonuçları alacağız. En az 35 milyonu buluruz. İnşallah 2014’teki yaklaşık 36 milyonluk zirveyi yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu süre içinde turizmin dili ile siyasetin dilinin başka olduğunu da gördük. Alman siyasetçilerin son iki yıldır konuştukları göz önüne alınırsa buraya hiç Alman turistin gelmemesi gerekirdi. 11 ay sonunda 3 milyon 451 bin Alman turist geldi."